Clérici despegó a Insaurralde, dijo que viajó a "visitar a su hermana" y que el yate "se lo prestó" un amigo

Antes de finalizar la semana y envuelta en el escándalo que las redes sociales no dudaron en bautizar como el "Marbella-gate", Sofía Clerici anunció que iba a dar su versión sobre la escapada romántica y a puro lujo que compartió con Martín Insaurralde a bordo de un ostentoso yate de nombre "Bandido". Y así lo hizo mediante un escrito presentó ante la Justicia. "Fui a visitar a mi hermana que reside allí", dijo sobre el viaje a la ciudad balnearia de España.

Luego de que se diera a conocer el violento intercambio de palabras que mantuvo con Insaurralde, Clerici anunció -a través de sus redes sociales- que iba a salir a explicar por qué decidió publicar ese material horas antes de que se desarrollara el debate presidencial en el Centro de Convenciones Forum de Santiago del Estero. "Pronto voy a salir a hablar, todo a su momento (para todo hay explicación más cuando una es buena gente, buena esencia de familia )", había escrito.

Además, muchos esperaban que explique de dónde salieron los lujosos "chiches" que exhibió junto a las postales con el ex intendente de Lomas de Zamora, como un reloj Rolex valuado en 7000 dólares, tres pulseras Cartier y una cartera Louis Vuitton. "Nunca tuve malas intenciones ni tengo nada que ocultar en mi vida, soy bastante transparente", dijo la joven empresaria que está inscripta como monotributista en la categoría más baja de la AFIP.

Lo cierto es que si bien Clerici eliminó las publicaciones, quedó envuelta en el escándalo político y fue denunciada ante la Justicia Federal de Lomas de Zamora por encubrimiento. “Entendí que si bien podría estar inmersa en otro delito, está claro que podría haber sospechado que recepcionó bienes de origen ilícito. Publicó luego que esos objetos se los había comprado ella con el objetivo de que a Insaurralde se le otorgue una calificación menor”, señaló el abogado Gastón Marano.

Para el letrado, la modelo “debería haber trabajado 14 años para poder juntar suficiente dinero y adquirir esos bienes” si se tiene en cuenta que está inscripta en la AFIP como monotributista clase A (lo que le permitiría facturar no más de $116.000 por mes). “Los elementos descritos habrían sido un regalo del intendente bonaerense, puede inferirse de las propias publicaciones de la acompañante de Insaurralde”, se indicó en el escrito.

De esta manera, Clerici se presentó ante la Justicia mediante un escrito en el que designó a su abogado y dijo que el viaje a Marbella fue para visitar a su hermana que reside allí, que el yate en el que se fotografió con Insaurralde se lo prestaron y que los relojes y carteras, cuyas fotos publicó en su cuenta de Instagram y luego eliminó, fueron regalos hechos por amigos de ella en Argentina.

Mediante un descargo que lleva la firma de su abogado, Juan Larralde, Clerici presentó un escrito en el que pidió ser sobreseída, luego de la imputación por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que tramita ante la Justicia Federal de Lomas de Zamora, donde también se investiga a Insaurralde y a Jésica Cirio. “No tiene conexión alguna con los hechos ni con las personas denunciadas”, dijo en un acto de defensa que incluyó a Insaurralde.

En su descargo, la modelo dijo que viajó a Marbella en septiembre (se conoció fue el 7 de ese mes) para visitar a su hermana que vive allí, tal cual ya había adelantado en sus redes sociales. "Viajé a la ciudad de Marbella, España, el pasado mes de septiembre a los fines de visitar a mi hermana que se encuentra residiendo allí", explicó.

También, indicó que el yate “Bandido” se lo prestó a ella “ocasionalmente” un amigo de su hermana para navegar un día en el mar Mediterráneo. Allí hubo fotos publicadas por la modelo donde aparece junto a Martín Insaurralde. "La embarcación es propiedad de un amigo personal de mi hermana que, ocasionalmente, me lo prestó para realizar apenas un día de navegación por el mar Mediterráneo”, sumó.

Además, aseguró que los lujosos regalos que compartió en las redes, como los relojes y las carteras, no fueron hechos por Insaurralde. “Todos los efectos materiales -que en cada caso mostré en mis redes y que se relacionarían con la denuncia en mi contra como ser carteras y/o relojes de determinadas marcas internacionales- fueron obsequios de parte de amigos, que fueron realizados por mi cumpleaños y que fueron comprados incluso en nuestro país", advirtió.

Por último, reclamó el sobreseimiento al considerar que no existió delito alguno “Ninguna de las actividades que se me cuestionan pueden ser consideradas delito alguno, siendo que lo único que se expuso en redes sociales son imágenes de un viaje personal que realicé y que no constituyen en ningún caso un quebranto de ninguna norma penal. Requiero en consecuencia que se disponga el sobreseimiento y archivo respecto de mi parte”, concluyó.