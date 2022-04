"Cobra 60 mil pesos por historia": la acusaron de ser "la reina de los canjes" y Mica Viciconte enfureció

La popularidad de Micaela Viciconte creció exponencialmente desde su aparición en Combate. Desde entonces, la actual pareja de Fabián Cubero fue parte de distintos realitys, como el Bailando, el Cantando por un sueño y MasterChef, ciclo que ganó días atrás. Así, a base de polémicas y de una actitud arrolladora se hizo con la cantidad de 3.2 millones de seguidores de Instagram.

Esto le permitió cerrar una gran cantidad de "chivos 2.0", lo que despertó el enojo y, tal vez, la envidia de muchas personas. Entre ellas se encuentra Estefanía Berardi, panelista del programa que conduce Carmen Barbieri, quien cuestionó a la mediática por los productos que muestra en las redes sociales.

Todo se originó luego de que Viciconte, que está a punto de ser mamá de Luca, comenzó a publicar lo que está consiguiendo para su bebé. “Miren lo que es la nave de Luca Cubero. Ahora sí... ¡Que empiece la cuenta regresiva! Te esperamos bebé”, escribió la influencer en Instagram. El valor de la "nave" de Luca ronda en unos 300 mil pesos, aunque la panelista se encargó de aclarar que la consiguió a través de un canje.

“Falta muy poquito para que nazca Luca, no tengo los días exactos pero ella ya está con una panza gigante, está hermosa, más linda que nunca. Ella está en su casa, está tranquila y, mientras está en su casa, no para de subir historias de canje pero de cualquier cosa, hasta de condimentos”, lanzó Berardi.

Entre la inmensa cantidad de productos que promociona la guardavidas, que la llevan a veces a ser catalogada como la reina de los canjes, se destacan una mesa de pool y ping pong, muebles para la televisión, sillas, mesas, hornos, sillones, suplementos deportivos, golosinas, zapatos, prendas íntimas, cortadora de pasto y hasta ¡disfraces! De hecho, no hay nada en esta tierra que, al parecer, Mica no promociona en sus redes. “Con la cantidad de seguidores que tiene Mica, me parece un montón… Pero es muy divertido. Yo creo que Mica como base una historia creo que te la puede cobrar tranquilamente 50 o 60 mil pesos, como mínimo", cerró la panelista.

Molesta por los dichos de la panelista, Mica hizo un contundente descargo en su cuenta de Twitter donde explicó que sus redes sociales no están dedicadas a temas de ocio, sino que las utiliza como una vía laboral más. "Para algunas personas que les encanta hablar de mi reiteradas veces le informo a todos que gracias a Dios trabajo con mis redes y ¡me va muy bien! Hay marcas muy pequeñitas que si puedo ayudar y darles una mano bienvenido sea. Mis redes son para trabajar", explicó.

Y agregó: "Entiendo que no tengas la capacidad de averiguar cómo corresponde y de inventar tantas pelotudeces como lo de cocina y todo lo de mi persona. Pero con el tiempo a cada uno lo ponen en su lugar. Mi vida hoy pasa por otro lado feliz del momento que estoy viviendo". Mica hizo alusión a los chats que había lanzado semanas atrás Berardi, afirmando que debía ser descalificada de MasterChef por tener un "título profesional en pastelería y en gastronomía".

Al hacerse eco de aquel escándalo, Berardi afirmó: "Hay una grave denuncia contra Micaela, que la puede perjudicar mucho en MasterChef ahora que es la final, porque parecería tiene un título profesional en pastelería y en gastronomía. Dicen que hizo un curso en Mar del Plata cuando vivía ahí. En un momento decían que era la hermana de Mica, Lara, pero parece que no".

De acuerdo con Berardi -de larga pica con Viciconte de la época en la que ambas competían en Combate, el recordado ciclo de El Nueve- tanto Mica como su hermana estudiaron pastelería. "Micaela sería profesional, por lo cual sería súper injusto", sostuvo la panelista y, casi de inmediato, comenzó a leer los chats en cuestión. "Mi cuñada daba clases de gastronomía en Mardel y la Viciconte era alumna, tiene un título", decía el mensaje del que se apoyó la panelista para su denuncia.

Frente a esto y aprovechando la oportunidad, Mica le aclaró: "Mi hermana jamás hizo un curso de cocina. En plena pandemia tuvo que trabajar porque los gimnasios estaban cerrados, como muchos más rubros, y se puso a vender pastas en su casa (por lo cual esa información es incorrecta y totalmente falsa). Seguí mintiendo que nadie te cree. Y yo jamás estudié una carrera de cocina. En Mar del Plata estudié para Guardavidas y profe de Natación (Recibida) y un año de Analista en calidad de alimentos. En Buenos Aires solo trabajé y cuando entré en Masterchef, estudié con una profe y practiqué recetas (eso NO es una carrera)".

Para Mica, Berardi lo único qué hace "es perder credibilidad con tus inventos para generar notas". "Si querés ser buena en lo que hacés, te recomiendo que estudies y aprendas de los que saben. En Combate nunca te esforzaste, de panelista inventas. No es por ahí. Espero que la próxima info que des de mi sea cierta y sino, te pido que me dejes tranquila ya que quisiera disfrutar de la llegada de mi bebé", sentenció.