Cocaína, sexo y Candy Crush: La Su fue al stream de Migue Granados y dijo que le encanta "jalar la motoneta"

Susana Giménez le concedió a Miguel Granados una posibilidad que a muy pocas personas del espectáculo les dio: fue a Olga, el nuevo canal de streaming que encabeza, y le brindó una entrevista larguísima en su programa Soñé que volaba. El privilegio fue respondido con las típicas locuras del hijo de Pablo, quien la subió a una moto, la hizo contar cosas inéditas y la llevó a confesiones que nunca había hecho.

El episodio especial fue grabado durante la noche del miércoles, aunque se emitió a las 10 de la mañana del jueves. La decisión fue para evitar la masa de periodistas y fotógrafos que iban a estar en el estudio palermitano donde grabaron la entrevista en la que también participaron Sofía Morandi y Julián Lucero.

Tanto Granados como la diva subieron a sus redes sociales imágenes de la velada que vivieron el miércoles, donde jugaron juegos de preguntas y respuestas, y donde el conductor pudo mostrar su frescura, al dejar de lado todo por tener a la popular actriz enfrente.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En el caso de Su, ella subió una historia arriba de la motocicleta que ingresaron al estudio para que ella la acelere. "¡Cómo nos divertimos con Migue!", escribió como epígrafe de la foto, junto a las etiquetas del programa y la emisora. Por el lado del humorista, la imagen fue bastante similar, ya que también era en el momento en el que estaba el rodado en el estudio. "¿Quién viene a Jalar la motoneta mañana a lo del tano?", preguntó Granados en su publicación.

La locura de la entrevista se metió en temas difíciles para la diva, de los cuales nunca abundó a la hora de informar. Por ejemplo, su relación con Carlos Monzón. El ex campeón del mundo de boxeo fue uno de sus amores más emblemáticos, y la relación comenzó durante el rodaje del film La Mary, que protagonizaron ambos. La película estaba cargada de momentos calientes y es un hito histórico del cine nacional.

Lucero le preguntó cómo fue esa filmación y, en un momento, Susana necesitó "spoilear" parte del argumento. Allí fue el momento en el que Migue se quejó y pidió que no le "quemen" parte de la trama, ya que nunca la había visto. Eso despertó el reclamo de la diva, y peor, la respuesta de Migue, con sus típicas desinhibiciones. "La voy a ver hoy. Re al palenque quedé", expresó, en relación a una supuesta erección que le había despertado el relato.

El tema sexual estuvo presente en la entrevista de forma redundante. "¿Estás abierta para una revolcada hoy con alguien que te guste?", le preguntó Migue en un tramo. "¿Vos te pensás que yo te voy a contestar eso?", respondió Susana. "¿Estás abierta a una historia de amor?", insistió el humorista, bajando el tono del planteo. "Hasta ahora nadie me ha gustado, nadie me movilizó mucho. Me parece que está cerrado eso", afirmó. "No hace falta bañarse todos los días si cerrás", retrucó Granados, despertando la risa de todos.

Susana no perdió la oportunidad de elogiar a la otra gran diva de la televisión argentina, Mirtha Legrand. "Yo la adoro, porque desde que empecé fue muy cariñosa conmigo", reconoció Susana. "Jugábamos mucho a las cartas. Los martes tenía una mesa y ella me invitaba", recordó Giménez. El humor típico de Migue apareció al instante de la anécdota y lo lanzó sin miedo a ofender a nadie: "Vos tenías nueve y ella como setenta", bromeó, antes de ser retado por la conductora, quien reveló que admira profundamente a su amiga.

"Yo soy antidroga total", reveló Susana ante la pregunta de si los estupefacientes habían sido parte de su vida. Cuando le preguntaron sobre si en su entorno había estado presente, la diva se limpió las manos asegurando que era tema de los demás. "Jamás lo probaría. Encima que no puedo dormir, ¿te imaginás probar cocaína?", se preguntó Giménez. "¿Pero sabés los Candy Crush que das vuelta ahí?", preguntó en tono jocoso el conductor, en referencia al juego electrónico favorito de ella.

Entre otros puntos altos contó que cuando Ricardo Darín y Florencia Bas van a visitarla a Uruguay, juegan a la canasta junto a su hija Mercedes. "Ricardo es bastante mal perdedor", reveló allí. También confesó que es mala hablada, "pero nunca en la tele", como crítica a lo que sucede en la pantalla.

El cierre fue en la emblemática motoneta. Allí Granados le pidió que no se suba, aunque no fue la voluntad de la diva. "¿Por qué? No, me subo", disparó para sorpresa de todos los presentes. "¿Te gustó jalar la motoneta en vivo?", le preguntó Migue después. "Sí, me encanta jalar la motoneta", aseguró Susana.