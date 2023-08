Coco Sily y Caramelito separados: la terrible razón por la que ella dejó al conductor

La escena de los besos entre Fernando "Coco" Sily y Cecilia "Caramelito" Carrizo durante la gala de los premios Martín Fierro 2023 en el Hotel Hilton, cuando él se preparaba para recibir el galardón como Mejor programa cultural por Noche de mente, que se emite por la TV Pública, emocionó a muchos fanáticos y fanáticas que proyectaron en la historia de amor de ambos la ilusión de volver a ser felices. Lamentablemente para estas personas, el último miércoles se confirmó que la relación se terminó.

Esto lo reveló Rodrigo Lussich de Socios del espectáculo, en una publicación en sus redes sociales. "Mala noticia para terminar el día: separados Coco Sily y Caramelito Carrizo. 'No estamos más juntos. Él es una persona increíble. Tenerlo en mi vida fue algo muy importante para mi', me confirma ella", escribió el periodista.

Quien también confirmó la ruptura fue Pilar Smith de Telefe, quien publicó en su Twitter su versión de los hechos. "Caramelito y Coco separados. Hablé con el. Lo escuché triste. Y me dice que se queda con los mejores recuerdos de Ceci a quien definió como una 'gran mujer', 'pura luz'", detalló la periodista.

La noticia se tomó con mucha tristeza según los comentarios en las publicaciones que la abordaron. Es que ambos venían de rupturas amorosos previas. Ella en diciembre pasado, cuando Damián Giorgiutti, padre de sus hijos Lorenzo y Benito, le comunicó que no deseaba seguir con la relación. Y Coco había terminado durante la pandemia de Covid-19 en 2020 con Tamara, una artista plástica 24 años menor que él.

En el caso de Caramelito, ella venía de sufrir la muerte de su hermano Martín tras pelear años contra una Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). "Mi separación no fue ni fea ni violenta, con Damián siempre nos llevamos bien y fue un matrimonio maravilloso, pero fue muy triste y movilizante. Y mucho más en el contexto en el que yo estaba", reveló en aquel entonces. Pero, por qué lo dejó a Coco. Según allegados a la conductora infantil, ella quiso una segunda oportunidad con su ex marido, con quien estuvo en pareja durante 25 años. Así que finalizó la relación con Coco y decidió volver a los brazos del padre de sus hijos.

El amorío con Sily había comenzado tan solo unos meses después, en junio, cuando parecía que en su vida todo era gris, lo que motivó que le pregunten si se tomaba como una revancha su nuevo amorío. "Revancha no, pero me pasa que fue tan sorpresivo el hecho de que él se me ponga adelante y me agarre la mano y me saque del lugar en el que estaba, ese lugar de tristeza y de un poco de desolación, que lejos de ser una revancha es como el misterio de la vida", había explicado.

"La verdad es que Coco es una persona súper especial, muy buena, muy conectada con sus hijos, con sus trabajos y sus compañeros. Es una persona súper presente, que te escucha...", elogió la animadora infantil sobre quien fuera su novio. "Hay momentos en los que te encontrás con determinadas personas. Cuando fui a su programa sentí como una conexión muy linda entre los dos, me contó que estaba dirigiendo una radio y me invitó a participar en ella", agregó.

El origen del romance fue la coincidencia de trabajar juntos en la FM Extra, 107,5. Allí, la panelista pudo comprobar el individuo que se encontraba detrás del personaje que siempre hizo para los medios Sily. "Él es una persona muy tierna, sensible y eso de La cátedra del macho, siempre sentía que detrás de lo que se mostraba había algo mucho mejor, ya lo intuía", confesó.