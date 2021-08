Coherencia, Juanita: de la cuarentena en un yate por el Mediterráneo a su queja desde el Conurbano

Después de disfrutar de una escapadita a Europa para acompañar a su hija Ámbar (quien se instalará en París para estudiar arte en La Sorbona), Juana Viale regresó la semana pasada al país y cumple con el aislamiento sanitario dispuesto por las autoridades de la provincia de Buenos Aires desde un hotel del Conurbano. La nieta de Mirtha Legrand ya se había quejado de la medida de cuatro días durante el dúplex que realizó el sábado por la noche en el programa de su abuela (salió desde la habitación) e insistió con sus críticas.

La hija de Marcela Tinayre compartió primero una historia en la que se la podía ver en la cama de la habitación del hotel en el que cumplió con el confinamiento con la leyenda: "Buen día, queda poco para volver a casa. Cuarentena en un hotel". Luego, compartió otra postal en la que se la puede ver sin ropa, en la que anunció el fin de su confinamiento obligado: "¡Buen día, me voy a casa! No más hotel: día cuatro".

Pese a que la disposición sanitaria busca demorar lo más posible la llegada de la variante Delta al país, Juanita se mostró en contra de la normativa. Eso sí: los diez días de aislamiento que debió llevar adelante para poder pisar el Viejo Continente no fueron motivo de indignación para la nieta televisiva.

Y es que, a diferencia del aislamiento de sólo cuatro que debió llevar adelante en territorio bonaerense en un hotel, la actriz y su hija pasaron los diez días de "reclusión sanitaria" para entrar a Europa abordo de un lujoso yate que, tal y como pudo confirmar BigBang, tiene un valor promedio de 50 mil euros por día. Es decir que la estadía de ambas costó cerca de medio millón de euros. Dato no menor: el propietario de la lujosa embarcación es amigo íntimo de su madre, por lo cual damos por descontado que la nieta devenida en conductora tuvo un descuento o lo disfrutó, como quien dice, "de arriba".

Lejos de los lujos europeos, Juanita regresó a la Argentina y se mostró muy crítica de la disposición de Axel Kicillof, encargándose de recordar en cada momento que Horacio Rodríguez Larreta decidió no imponer el aislamiento sanitario a los residentes de la Ciudad en el medio de la pandemia por Covid-19.

"¿Cómo estás, Juanita? Estás en cuarentena", le preguntó Mirtha desde su histórico sillón el sábado por la noche durante el dúplex televisivo. "Sí, estoy en un hotel ya hace tres días; me queda un día y medio más y me vuelvo para mi casa. Porque, bueno, por las restricciones que hay no se puede ir directamente a hacer cuarentena en tu casa en la provincia de Buenos Aires", disparó sin piedad la nieta.

Medio desorientada, la "Chiqui" no entendió el palito político y siguió como si nada: "¿Y en tu casa hacés cuarentena?". "Tengo que hacer tres días más de cuarentena", respondió Juana, que cumplirá con la disposición en la fastuosa mansión que su abuela le compró en Zona Norte. "¿Te aburrís mucho ahí?", indagó la "Chiqui" por el hotel.

Atenta al centro no recibido, Juanita aprovechó la pregunta de su abuela para insistir en la diferenciación en torno a las disposiciones de Larreta y Kicillof. "Muchísimo, muchísimo. No puedo salir del cuarto, ya no sé qué hacer. Pero bueno, siguiendo un poco las restricciones que impuso la provincia de Buenos Aires, porque es solamente para los que viven en la Provincia".

No conforme con eso, la nieta televisiva fue por más y criticó la flexibilización de las disposiciones sanitarias para quienes regresan del extranjero anunciadas por la ministra del Gobierno nacional, Carla Vizzotti: "Las nuevas restricciones según Vizzotti a partir de ahora son que los que salen por 'trabajo' o negocios no necesitan hacer cuarentena. Así que los que se van de vacaciones la Delta les puede atacar, pero los que van por trabajo pareciera que no".