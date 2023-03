Coherencia, Su: se quejó de que gasta más en Punta que en Miami, pero dijo que Uruguay está "divino"

La actriz y conductora argentina Susana Giménez, autoexiliada en el Uruguay desde hace algunos años, volvió a tener declaraciones contradictorias acerca de la vida que lleva en Punta del Este, además de repartir elogios al presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou.

"Uruguay está muy sacado. Un poco. Yo gasto más que en EEUU acá. Pero tienen un presidente que es el más envidiado de América", relativizó la diva. Las declaraciones de la mujer expusieron por un lado, el nivel de lujos con el que vive, y por el otro lo excesivamente caro que es vivir en una de las ciudades más top y reconocidas del vecino país. "Uruguay está fantástico. Crece todos los días", agregó.

Sobre Lacalle Pou señaló que "bajó los impuestos", y se preguntó: "¿Quién baja los impuestos en América Latina?", dándole lugar a su posicionamiento político, el cual en algún momento motivó que abandone su país natal, como así lo hizo también la cuarentena obligatoria que se había desplegado en la Argentina producto de la pandemia de Covid-19.

La contundente confesión de la Su acerca de los gastos en Uruguay evidencian que la realidad económica tan favorable que siempre muestra no es para todos, y más bien es para pocos, porque tener más gastos que en una de las economías más ricas y con mejores sueldos del planeta, no es algo sano en términos de administración de patrimonios y ganancias.

Las declaraciones de Susana fueron en el marco de una conferencia sobre mujeres y dinero que se organizó en la ciudad balnearia y que contó con la conducción de Catalina Ferrand, quien tras los elogios al mandatario uruguayo se encargó de resaltar que se encontraba presente Pilar Lacalle Pou, hermana del presidente.

Allí alguien le preguntó a Giménez si su lujosa mansión La Mary, ubicada en la parada 27 de Playa Brava, se iba a vender o no. "No, es mi lugar en la tierra. No, no, no", se apresuró a decir la diva.

"La Mary creo que fue la mejor inversión de mi vida, porque compré a... bueno, una cosa que ahora vale muchísimo. Tengo 14 hectáreas a cinco minutos del Conrad", precisó la rubia que durante años fue la conductora más popular de la Argentina.

Giménez también contó una anécdota acerca de Thelma, su perra recientemente fallecida la cual la dejó "muy triste" tras su partida.

"A Thelma, pobre, que acaba de partir y por eso estoy muy triste, le puse un profesor porque también era una bestia. Y con el profesor aprendía todo, hacía todo 'sit down'. Ay, yo decía ¡qué brutal El tipo cerraba la puerta y la perra venía a 200 kilómetros por hora, se subía a la mesa, con el te puesto, con las botazas. O sea que no me dio resultado", relató entre risas.

Días antes, el hermano de la diva, Patricio Giménez, había informado que Thelma se había ido a otro plano. "Murió de viejita y en paz. Gracias por preguntar", declaró en sus redes.