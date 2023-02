Coincidencias, tragos y ¿la noche en yate? los rumores de romance entre Wanda y Yatra

El 16 de mayo de 2020 -luego de varios rumores de crisis- Tini Stoessel y Sebastián Yatra confirmaban su separación, después de casi un año de novios. Lo hicieron a través de un comunicado oficial que ambos compartieron en sus redes sociales y que decía: “Hola. Queríamos contarles que decidimos termina la relación. Vivimos momentos hermosos, pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina... Hoy sentimos que esta es la mejor decisión para los dos y siempre quedarán todos los lindos recuerdos en nuestro corazón. Gracias por darnos tanto cariño, los queremos mucho”. Ambos habían compartido el mismo texto al que solo le cambiaron el nombre del otro.

Por un lado, la vida sentimental de la cantante cambió luego de que confirmara su relación con Rodrigo de Paul, pieza fundamental del seleccionado argentino que dirige Lionel Scaloni. Antes, la actriz, cantante y compositora había sido vinculada al trapero Khea, al piloto de Ferrari de Fórmula 1, Charles Leclerc, y a Joaquín "Tucu" Correa, mediocampista del Inter de Milán.

Por su parte, el artista colombiano se dedicó todo este tiempo a su carrera y si bien se lo vinculó a un gran número de mujeres, ninguna llegó a oficializarse y solo quedaron en simples rumores. Por ejemplo, a mediados de junio del año pasado el cantante fue vinculado sentimentalmente a Antonella Pauletto, la ex novia del actor Gastón Soffritti. "Es instagramer e influencer, y fue protagonista del último video que hizo Sebastián Yatra", contaba Luli Fernández al respecto.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Pero aquello no prosperó y el artista siguió soltero hasta que otra argentina lo cautivó: se trata de Wanda Nara, a quien se la cruzó en el carnaval de Río de Janeiro. En diferentes historias y videos, la mediática se mostró bailando, brindando y cantando junto al artista colombiano. El dato es que no estaban solos, sino que los acompañaba también la hermana de la empresaria, Zaira Nara. “Mejores amigos de Río de Janeiro”, escribió Wanda.

En aquella postal, la empresaria se mostró muy cercana al cantante, pero no fue la única ya que minutos después subió un video a sus historias muy pegada a Yatra y a Zaira, bailando. “Los tres más animados de Brasil”, agregó. Pero lo que en verdad llamó la atención de sus seguidores es que tanto Wanda como Yatra se hospedaron en el mismo hotel y se sacaron fotos desde la misma ubicación, y ¡en el mismo horario!.

Fue Vicky “Juariu” Braier quien a través de las redes sociales mostró las pruebas de que la mediática y el músico estuvieron muy pegados el fin de semana en Brasil. De hecho, ambos fueron parte de un stand exclusivo en el carnaval de una marca de joyas y en cada video se mostraron muy cómplices y alegres. “Les traigo una curiosidad... una inquietud”, escribió la ex MasterChef Celebrity.

Y agregó: “Wanda está en Brasil y sube esta vista del hotel. La misma que la de Sebastián Yatra, solo que la de ella tiene zoom, pero es la misma ubicación”. Lo más curioso es que a ambos se los vio posando en la misma pileta, con el mismo trago y que, para huir de las miradas curiosas, optaron por no seguirse en las redes sociales. Al menos todavía, ya que la empresaria comenzó a "likear" algunas de las fotos del ex de Tini Stoessel.

En uno de los videos que publicó, el cantante se hizo eco de los rumores de romance que despertaron con sus actitudes y sobre todo, hizo mención puntual a la versión que indica que Wanda y Zaira habrían pasado la noche en el yate que tiene el colombiano. En un vivo, Yatra lo desmintió a medias. “Pero pará, ¿Yatra no tiene un yate?”, sugirió Wanda. “No. No tengo. Por ahora no tengo. Sino, las invitaba seguro, niñas”, sumó el cantante.

Más allá de estos rumores y de haberse mostrado bailaron en Brasil, Wanda se tomó unos segundos de su alocada rutina para saludar a Mauro Icardi por su cumpleaños número 30. “Que Dios siempre te dé salud, todo lo demás lo tenés en cantidad”, escribió ella en sus historias de Instagram, donde compartió una foto de su ex pareja junto a Francesca e Isabella, las hijas que tienen en común.

En enero de este año, el "WandaGate" volvió a poner en jaque a una pareja a partir de las versiones que indicaban que Wanda le habría sido infiel a Icardi con su ex compañero, el futbolista Keita Baldé. De acuerdo con la información dada hasta este momento, el delantero del Galatasaray habría descubierto todo en las cámaras de seguridad de su vivienda de París, por los gastos en la tarjeta de crédito de su esposa y por un viaje a Dubai que Wanda habría compartido con Baldé.