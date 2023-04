"Colgada", "despechada", "sucia" y "enano": De Brito y Pazos se dijeron de todo en las redes sociales

Las redes sociales se convirtieron en el escenario de una verdadera guerra entre Ángel de Brito y Nancy Pazos que tuvo de todo: insultos, chicanas, discriminación, destratos, faltas de respeto e ironías. Todo arrancó con un comentario que el conductor de LAM le dedicó en su cuenta de Twitter a la panelista. "Nancy Pazos sobre Canosa y su relación con el Presidente: ´es una despechada se imaginaba de Primera Dama´", escribió.

A su mensaje le sumó un video donde la panelista se refería a la los dichos de Viviana Canosa y Laura Di Marco sobre el físico y a los problemas de salud que tendría Florencia Kirchner. Molesta por la afirmación de su ex compañero en las redes sociales, Pazos no lo dudó y contraatacó: "No entrecomilles algo que yo no dije Angelito, si es que te quedó alguna pizca de periodismo en tu ser. Y un día de estos fíjate si podés soltar. Porque desde que dejé de trabajar con vos me nombras casi a diario. ¿Tanto me extrañas o te doy rating?". Esta frase no hizo más que enfurecer a De Brito, quien rápidamente le respondió: "No das rating, dejá de fabular, loca".

Y continuó: "Me dio gracia que hables de despecho por no ser ´Primera Dama´. Y que Canosa haga programa político y vos seas una panelista de GH. Además, te rajé por pésima compañera. No dejaste nada". Recordemos que la disputa entre Ángel y Nancy nació en noviembre del 2017, cuando el conductor de LAM sorprendía al anunciar que el ciclo -por entonces en El Trece- se sometía a un drástico cambio para el inicio del 2018. De esta manera, después de dos años como panelista de LAM, Pazos dejaba su lugar al lado del conductor. Y si bien aclararon que no renunció, la periodista no había recibido el visto bueno de parte del conductor (y de sus ex compañeras) para su continuidad.

Molesta, Nancy redobló la apuesta, involucró a Yanina Latorre y manifestó: "Lo más patético del ´te rajé´ de @AngeldebritoOk es que en ese momento alegó estar sorprendido por la decisión de la producción. Y ´me rajó´ el mismo día que a @analiafranchin porque ambas molestábamos a su alter ego femenina @yanilatorre. El envidia las mujeres fuertes". Cabe destacar que Nancy Pazos mantiene una mala relación, por no decir pésima, con Yanina Latorre desde su paso como panelista de LAM. La verdadera enemistad entre ambas nació cuando De Brito echó a la primera, aquel noviembre de 2017.

Y si hay alguien que disfrutó aquel momento fue Yanina Latorre, quien se rió de que echaran a su eterna rival. Por aquel entonces, en medio de un acalorado debate y ante un comentario del conductor del programa, Yanina había arremetido contra su por entonces compañera y sin dudarlo disparó: "Por suerte a una le queda poca vida...".

Ante las burlas de la mujer de Diego Latorre, Nancy decidió responderle con suma acidez y dejando en claro que la falta de trabajo no es motivo de burla. "Me quedo sin trabajo en dos días. ¿Te gusta? Lo estás echando a rodar. Es laburo...", contestó Pazos. Los años pasaron y la relación entre ambas panelistas empeoró. Incluso, la ex de Diego Santilli acusó a Yanina de "sacar" del programa de De Brito a todas las panelistas que le hagan sombra.

La reacción de Nancy en las redes sociales desató una ola de comentarios fuera de lugar de parte de ambos, con destratos, insultos y faltas de respeto. "No envidio. No sos una mujer fuerte @NANCYPAZOS. Sos la colgada, despechada de @diegosantilli. No sos Magdalena, sos la que persigue a los Gran Hermano para una foto", escribió el conductor de América.

Y agregó: "Cada vez que escribís, te hundís más en tu mierda. Con razón, te dejó por Maiorana. Y la terapia no te sirvió. Seguí participando, sucia". La réplica de parte de la panelista llegó casi de inmediato: "No se te nota (que no envidias) El resto decí lo que quieras. No valoro tu opinión y menos sobre mi persona. Sí me permito darte un consejo. Trabajá mejor tu autoestima. Los problemas de altura (entre otros) no tienen solución más que en terapia".

Mientras este feroz cruce ocurría, los seguidores de ambos iban reaccionando hasta que apareció Yanina Latorre y se metió en el conflicto: "¿Qué te pasa Nancy? ¿Qué problema tenés con la vida? ¡Te rajaron por mala compañera! Te gusta inventar, como la muerte de Menem. @analiafranchin es intima amiga mía, sigo lamentando su partida y todos los años pido que vuelva. Lo que no seria tu caso. Te aborrezco como la mayoría de la gente".

La feroz arremetida de la mujer de Diego Latorre no quedó ahí, ya que sumó: "Esta perra que no tiene paz…ahora se mete con la altura de Ángel, imaginate si la describimos. Esta turra de mierda, ahora dice que ella y Analía me molestaban. Le gusta sembrar cizaña a esta basura. Ella me molestó desde el día 1, pero Analía es mi amiga".

Por otra parte, el conductor de LAM se hizo eco de un comentario que intentaba vincular al hijo de Nancy con Leonardo Cositorto, CEO de Generación Zoe, investigado por estafa piramidal, y la panelista no se lo perdonó: "Con los hijos no @AngeldebritoOk. Con los chicos NO. De toda maneras nunca el auto de mi hijo tuvo publicidad de ese tránsfuga. Ni yo tampoco. No todos los famosos pueden decir lo mismo".

Fue entonces que la última palabra la tuvo De Brito, quien finalizó la discusión tildándola de "siniestra". "Como buena psicópata, das vuelta todo. Tus hijos son divinos y jamás me metería con hijos de nadie. Eso es lo tuyo. Los del PRO, me chupan todos un huevo, como vos. Vos viviste y vivís de los políticos. Siniestra", concluyó.