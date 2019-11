Combo: Axel se negó a hacerse pericias por la denuncia de abuso y su mujer estaría embarazada

Axel se negó a realizarse las pericias psicológicas que solicitaron los abogados de la joven de Catriel que lo denunció por abuso sexual simple. "Lo pedimos el 31 de octubre, basado en el principio de igualdad ya que a mi clienta la llamaron a los pocos días (de haber hecho la denuncia) para hacerse la pericia a ver si fabula, se presentó y se la hizo", contó José D'Antona.

El abogado de la joven que denuncio al cantante ante la Justicia sostuvo, además, que en una semana o diez días se realizará otra denuncia contra el cantante: "Lo que puedo adelantar, es que la denunciante es mayor de edad. El episodio no está prescripto. Hasta ahí puedo avanzar".

El abogado cordobés señaló que "hace un mes, cuando empezó esto, se alzaban las voces de siempre que dudaban de esto. En ese momento yo dije que podían llegar a ver otras denuncias". Sin ir más lejos, el letrado había reconocido semanas atrás que existen al menos otras seis víctimas del cantante que todavía no se animaron a hacer la denuncia.

"A las víctimas no hay que presionarlas nunca. Hay que tener paciencia. Si no quieren hablar nunca, no hablan nunca. No sé si será en dos días más o quince días más, pero ya hay otra denuncia", remarcó.

Respecto de la negativa del cantante a los estudios que fueron solicitados, el abogado explicó que para que haya igualdad entre ambas partes, pidió que le realizaran pericias a Axel ya que en Río Negro no son obligatorias, como sí lo son en otras provincias.

"Presenté el pedido con estos fundamentos y a los tres días llegó un escrito de la defensa de él, claramente con instrucciones precisas, diciendo que por determinadas razones jurídicas no lo iba a hacer", agregó el letrado.

De esta manera, la fiscalía deberá determinar si avanza con el pedido de pericias o no. Frente a esto, D'Antona afirmó que solo busca “igualdad y que no haya un tiempo de tres o cuatro meses para que, con recursos económicos y con medios, se pueda preparar y esté mejor que vos y yo juntos".

La denuncia contra Axel Patricio Fernando Witteveen, tal es su nombre completo, se realizó hace poco más de un mes y refiere a un hecho ocurrido hace dos años en Catriel, Río Negro. Por tratarse de un delito de instancia privada, los datos de la denunciante no fueron revelados, solo se informó que es una mujer mayor de edad y que no es fanática del músico, sino que había ido a la previa de su show a prestar un servicio para el que había sido contratada.

Mientras tanto, el músico estaría atravesando una fuerte crisis con su mujer, Delfina Lauria. “Esto afectó directamente a su familia. No están separados pero... están ahí. La mujer bancó la parada con videos y todo hasta el momento en que sale la denuncia, el 16 de octubre. Ahí es cuando se quiebra la familia. Todos eran trascendidos hasta que fueron a la Justicia”, contó Jorge Rial.

Al mismo tiempo, desde Intrusos revelaron que Delfina estaría embarazada de tres meses, de su cuarto hijo, a pesar de no querer seguir teniendo una relación Axel. Cabe remarcar que Axel y Delfina son padres de Agueda (9), Aurelia (6) y Fermín (4) y estarían atravesando una profunda crisis por la denuncia de la joven rionegrina en contra de su marido.