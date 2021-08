¡Como Axel con Tini! El gesto de Montaner que incomodó a Lali en La Voz Argentina

Anoche se vivió tal vez uno de los momentos más incómodos de lo que va de La Voz Argentina, al menos para los protagonistas. Anoche se llevaron a cabo los octavos de final del team de Soledad Pastorutti, pero minutos antes de que arrancaran las presentaciones de los concursantes y poco después de que Marley presentara a los coach, ocurrió algo que ya había sucedido entre otros dos compañeros del reality musical años atrás.

Resulta que antes de iniciar formalmente con el programa que se emite por Telefe, Ricardo Montaner pidió unos minutos para agradecerle a la audiencia que los vienen acompañando desde el inicio del certamen musical y que convirtieron al programa en el mayor éxito televisivo de este año. "Quería saludar a todo el público argentino que tomó la decisión de seguir en sintonía con nosotros", dijo el cantautor argentino-venezolano.

En ese instante, el interprete de "Castillo Azul" sujetó de la cintura a la ex Casi Ángeles, pero el "abrazo" duró unos cuantos segundos debido a que la estrella del pop reaccionó poniendo su mano sobre la de él con un gesto de mucha incomodidad y el músico no dudó en quitarla. A partir de ahí se originó un gran debate en las redes sociales entre los fanáticos de ambos: algunos creen que Lali le quiso agarrar la mano y apoyarla sobre ella, mientras que otros afirman que lo quiso sacar.

De hecho, esta tarde en Intrusos tocaron el tema e hicieron principal hincapié en el gesto de la actriz. "Las redes ardieron con esto que pasó en La Voz. La biblioteca está dividida: la mitad cree que ella le quiso agarrar la mano y apoyarla sobre ella en un gesto fraternal, y la otra mitad cree que ella lo quiso sacar. El tema es que la cara de ella da lugar a dudas. La cara no acompaña. Pero demás, si se la quería agarrar, ¿por qué no la deja?”, dijo Rodrigo Lussich.

Mientras que Evelyn Von Brocke, opinó: “Yo creo que es un tema de la cuarentena, que después de tanto tiempo que nadie nos toque y cuando alguien te toca, uno salta”. Lo cierto es que en más de una oportunidad, los compañeros de La Voz han manifestado el profundo cariño que sienten entre sí y de hecho, a modo de chiste, Lali se ha definido en varias oportunidades como una parte del clan Montaner.

A la par, el cantante siempre ha bromeado con su compañera, llevándole la contra en varias instancias del certamen y hasta burlándose de sus llamativos y coloridos looks. Vale destacar que la propia Lali ha mencionado en varias oportunidades la gran relación que tiene con Montaner, así también con su esposa, Marlene. Sin ir más lejos, la actriz es muy amiga de Mau y Ricky, los hijos del artista, con quienes ha grabado "Sin querer queriendo", uno de sus más grandes éxitos.

Cabe recordar que en septiembre de 2019, Axel había sido el protagonista de un curioso momento que se vivió en el marco de la presentación del Festival Únicos, que se realizó el 25 de septiembre de aquel año en el Teatro Real de Madrid. Mientras que Lali Espósito hablaba ante la prensa sobre el show, Tini Stoessel -su por entonces compañera en La Voz- se mostró un tanto incómoda y disgustada cuando el cantante posó la mano izquierda sobre su hombro.

Aquella secuencia quedó registrada por las cámaras de los medios presentes y no tardó en convertirse en un fenómeno viral con acusaciones de todo tipo contra el músico. En el video se podía ver como la ex protagonista de Violetta, quien estaba rodeada de otros artistas como Luciano Pereyra y Patricia Sosa, se quita de manera disimulada y cordial la mano que Axel apoya en uno de sus hombros.

Para ello, Tini finge hablar con la española Niña Pastori para evitar el incómodo momento. Sin embargo, el hecho no pasó desapercibido por los seguidores de la cantante, quienes rápidamente acudieron a las redes sociales para manifestar su repudio contra Axel. "Tini le sacó la mano del hombro al macho de Axel"; "Dios, cómo Tini le quita la mano del hombro a Axel, se nota a kilómetros lo incómoda que se siente con Axel ahí. Ayuda"; fueron algunos de los mensajes en las redes.

Lo cierto es que Axel se había hecho eco de las críticas y no dudó en utilizar su cuenta de Twitter para señalar que mantiene una excelente relación con Tini. "Con esta hermosa foto me despido hoy, dos hermosas personas que adoro, admiro y sobre todo respeto profundamente", escribió. Junto a la frase, había sumado una postal en la que se lo ve abrazado con Lali y Tini, y sentenció: "Y para todxs los que ven cosas inexistentes y hablan pavadas, nunca se olviden (de) que lo que Juan dice de Pedro habla más de Juan que de Pedro". Más tarde Tini había salido aclarar que sentía "mucho dolor de cabeza" en ese momento y que no se dio cuenta que su compañero la había tomado del hombro.