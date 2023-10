Cómo comenzó el romance de La Joaqui y James Rodríguez: los mensajes por Instagram y el rol de Got Talent Argentina

Para muchos la noticia fue un shock. Pero los rumores sobre el romance entre La Joaqui y el futbolista colombiano James Rodríguez corrían cada vez con más fuerza. La cantante se deschavó solita en PH, el programa de Andy Kusnetzoff, donde contó que está en pareja con un deportista. De ahí en más sus fans encontraron la primera pista y todos los caminos condujeron al actual futbolista de Sao Paulo. Ahora se sabe cómo fue el comienzo de todo.

Durante la entrevista, la cantante afirmó sobre su historia de amor: "A mí me encanta el fútbol. Desde chica siempre tuve amigos varones. Y cuando yo tenía 15 años, mi hermano tenía un póster de un futbolista que yo decía 'ay, no, este tipo es el puto amor de mi vida'. Ahora, a dos años de los 30, un día me contesta una historia y yo dije '¡no, Jesucristo!'".

Y completó: “Venía de meses y meses de ni siquiera chamuyar con alguien porque me habían roto el corazón y no quería saber nada con otro hombre. Pero apareció él. ¿Qué quién es? No puedo decir quién es. Todavía me estoy conociendo. Si yo lo cuento ahora van a ponerle tanta energía encima que me lo van a quemar. Pero no es nadie de Argentina. Tampoco es de Racing. Es de afuera, no es argentino”.

Enseguida, reveló cómo comenzó el romance: "Si digo quién es o su origen dan los números para mi adolescencia. La cosa es que me escribe y yo digo 'ay, no tengo actuar natural porque es el amor de toda mi vida'. Me dice: 'Bueno, conozcámonos, me parecés re interesante'. Y yo le dije 'escuchame, vos sos tan importante, ¿no te da miedo que quieras conocerme y yo vaya y lo cuente?'. Y me dijo: 'Yo estoy muy tranquilo con conocerte a vos, porque la energía no miente'".

Ahí fue que contó cómo fue el primer encuentro: "Almorzamos juntos en otro país y le dije 'estoy re nerviosa, yo soy argentina, somos fanáticos del fútbol, para mí esto es un montón, no quiero que vos pienses que es por interés, simplemente me parecés la cosa más hermosa que vi en mi puta vida desde que tengo 15 años'. Él es la persona más sencilla y copada y jodona que conocí. Fue la mejor cita de mi vida, la verdad". Y finalizó: "Los procesos de noviazgo llevan un tiempo de construcción. Yo en este momento me estoy conociendo con una persona. Es de afuera, pero cerca".

Por supuesto, sus fanáticos se dieron cuenta enseguida que se trataba del mediocampista de 32 años que supo ser estrella del Real Madrid y que estuvo a punto de llegar a jugar a Argentina hace unos meses. Por el momento, los kilómetros de distancia entre la ciudad brasilera y Buenos Aires son la barrera para la flamante pareja. A eso se le suma la apretada agenda de ambos. Sobre todo de La Joaqui que es la jurado de Got Talent y tiene cerrada su participación hasta fin de año, por lo que la escapada a Brasil se complica entre grabaciones y shows en vivo. Pero igual, qué viva el fútbol y el amor.