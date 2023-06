Cómo era el estado de Silvina Luna antes de ser internada: dolores, sueño constante y la fractura de sus dedos

Tristeza. Estupor. Desesperación. La noticia golpeó de lleno al mundo del espectáculo. Tras meses de someterse a diálisis y mientras esperaba ser sumada a la lista de espera para recibir un trasplante de riñón, Silvina Luna debió ser internada de urgencia. Desde el martes 27 se encontraba en terapia intensiva, sedada y con respirador porque no podía respirar por su cuenta. Una bacteria que ya había hecho daño en sus riñones llegó hasta los pulmones. Todo esto es resultado de la cirugía estética a la que la sometió Aníbal Lotocki en 2011.

Fue Ángel de Brito quien dio la primicia: “Lamentablemente, y lo chequeamos con sus médicos y con la gente del Hospital Italiano, Silvina Luna está internada en terapia intensiva, está sedada y está con respirador. Está acompañada por su hermano y la gente que la quiere”. Desde el Hospital se negaron a dar un parte médico porque la familia no le había dado el ok para hacerlo. Así que su estado de salud era un incertidumbre. Aunque se supo que en la tarde del miércoles intentaron extubarla, pero su cuerpo no reaccionó y debieron mantenerla intubada.

Pero, por la mañana, Estefanía Berardi contó detalles sobre la salud de la modelo antes de ser internada: “Tengo muchas amigas en común con Silvina Luna y me enteré de la noticia ayer mientras estaba cenando, y como todos no lo podía creer. La verdad es que ella está internada desde el 14 de junio. Lo que me decían sus amigos es que pensaban que yo sabía”.

Y continuó sobre el vínculo que las une: “La última vez que la vi fue cuando me invitó a merendar, porque también somos vecinas, y este verano había generado un vínculo muy fuerte con ella. Tuve charlas bastante profundas, nos juntábamos a tomar mate y ella me contaba de sus ganas de vivir, de salir adelante, de su libro”.

En tanto, sobre los días previos a la internación, Berardi reveló sobre Luna: “Sus amigas me cuentan que el problema de la bacteria se inicia un domingo en el río cuando ellas habían salido a andar en el barco de unos amigos y se da un golpe tonto en una rodilla, pero como su cuerpo ya venía débil, ese pequeño golpe tonto le despertó esa bacteria”.

Y dio un dato revelador sobre las diversas heridas que Luna comenzó a sufrir en su cuerpo por lo débil que se había puesto: “No tiene nada que ver con la diálisis, es algo nuevo que se le sumó. Lo que me cuentan es que hace poco se había quebrado los dedos del pie poniéndose una ojota, ella ya venía con el cuerpo débil”.

En ese punto, también relató por qué motivos Silvina debió reprogramar un viaje a Uruguay con sus amigas en diversas oportunidades: “Como ella se hacía diálisis los lunes, miércoles y viernes, si querían ir un fin de semana a algún lado, tenían que buscar que un lunes pudiera hacerse la diálisis en ese destino, así que las amigas programaron para hacerlo en Uruguay, para disfrutar de las playas”.

En cuanto al sufrimiento de Silvina en el último tiempo, Berardi dijo: “La bacteria había empezado a afectarla aún más porque la notaron que dormía mucho, ya veían que el cuerpo estaba muy débil. Lo que me explican que no es una cosa puntual, sino una acumulación de lo que su cuerpo ya venía luchando. El parte es reservado”, aseguró.

Y completó: “La bacteria le está afectando el cuerpo y por ese motivo no la pueden trasplantar. La habían pasado a terapia porque notaron que había empezado a desvariar y para estabilizarla la habían trasladado a terapia. Se le realizó una tomografía en el cerebro y salió bien, sin embargo, como la bacteria afectó el cuerpo en general está intubada”.