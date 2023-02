Cómo es El club de los Graves, la versión latina de High School Musical de Carlos Vives

El club de los Graves es la nueva producción musical que está protagonizada por el ganador del Grammy, Carlos Vives, junto a su hija Elena y un grupo de talentosos jóvenes que intentarán demostrar que la música es importante para poder vivir y alcanzar todos los sueños que se propongan. Esta nueva ficción, que lleva sello Disney+ Original Productions, llegó al servicio de streaming el pasado 22 de febrero con la temporada completa y con todas las canciones en Spotify.

La nueva producción realizada por TIS se centra en la llegada de un profesor de música con métodos disruptivos a una tradicional escuela secundaria. Con canciones originales compuestas por el célebre cantautor colombiano, la producción tiene un fuerte componente musical y presenta un talentoso elenco joven. "Ya de por si, es un gran honor convivir tanto con él (por su papá Carlos) y estar con él, también aprender el día a día de él", le dijo Elena Vives a BigBang.

El club de los Graves transcurre en una tradicional escuela secundaria especializada en música donde llega a dar clases Amaranto Molina (Carlos Vives), un profesor con métodos pedagógicos disruptivos al que se le asigna el grupo de “Los Graves”, integrado por los estudiantes que quedan fuera de la selección anual de “Los Agudos”, los miembros de la prestigiosa banda del colegio.

Con sus métodos poco convencionales, el profesor Molina y sus alumnos se embarcan en un viaje musical transformador. "En el ámbito profesional, te imaginarás que es algo completamente diferente porque él (por Vives) es muy sabio, tiene mucho que aportarme y aportarnos a todos. Creo que todos estamos de acuerdo de que él nos enseñó mucho a prepararnos y todo lo que él sabe de su experiencia", agregó la hija del cantautor colombiano.

El club de los Graves está integrado por Kevin Bury (“Pa-Pi-Yón”), Elena Vives (“Amalia”), Brainer Gamboa (“Romario”), María Fernanda Marín (“Lala”), Catalina Polo (“Martina”), Gregorio Umaña (“Raphaelo”), Manuela Duque (“Roxana”), Salomé Camargo (“Cami”), Juan Camilo González (“Dardo”), Juan Diego Panadero (“Panchito”), Pitizion (“KJ”) y Juan Manuel Lenis (“Peter”).

También forman parte del elenco Luis Fernando Salas (“Ocampo”), Giseth, Deisy y Zoila Mariano (“Trillizas”), Melanie Dell´Olmo (“Sara”) y Sharik Abusaid (“Lina”). BigBang diálogo en un mano a mano especial con el grupo de “Los Graves”, este grupo de talentosos jóvenes que demuestran sus dotes actorales y musicales en una serie que te deja con muchas ganas de aprender más sobre la música en general.

¿Elena cómo fue trabajar con tu padre, el gran Carlos vives? Y para ustedes también chicos

- Elena Vives (Amalia): Ya se por si es un gran honor convivir tanto con él y estar con él, también aprender el día a día de él, pero ya en el ámbito profesional te imaginarás que es algo completamente diferente porque él es muy sabio, tiene mucho que aportarme y aportarnos a todos.

Creo que todos estamos de acuerdo de que él nos enseñó mucho a todos en el proceso de la serie de prepararnos , de enseñarnos claramente de lo que él sabe de su experiencia, para mí fue increíble ya que me aportó mucho en temas como: ser disciplinada, ser puntual.

Entonces a todos nos quedó como un gran ejemplo de alguien que es muy dedicado a lo que le gusta y a lo que hace, y lo hace muy bien. Eso se ve reflejado claramente en todo lo que él ha hecho; la serie que podrán ver este 22 de febrero por Disney Plus.

- Catalina Polo (Martina): Fue maravilloso, todos los días aprendíamos algo de él, ya que era como el papá de todos los pollitos. Siempre le preguntabas algo y él tenía un consejo, una frase sabia para darnos muy acertada. Entonces creo que para todos fue un maestro y creo que para todos fue un honor tenerlo en el set, pisando el set con nosotros porque representa mucho lo que es el talento colombiano, es un honor gigante.

- Brainer Gamboa (Romario): Bueno trabajar con mi papá fue increíble (risas). Trabajar con Carlos es aprender de todo, de la vida, tanto lo artístico como lo musical, sabiendo que sus principios en el ámbito artístico fue como actor, saber toda la experiencia y recorrido que tiene, que pueda compartir con nosotros toda esa experiencia durante las grabaciones, que no era muy poquito, sino que todo el tiempo compartimos con él fue realmente chévere. Más allá de trabajar estuvimos aprendiendo todo el tiempo en el proceso de grabación de la serie.

- María Fernanda Marín (Lala) : Totalmente, lo que ustedes ven de Molina es básicamente lo que es Carlos Vives. Es la esencia de Carlos literalmente, todos aprendíamos así sea la cosita más chiquitica que él nos dijera y aparte te cuento que Carlos es como el “ Ídolo” de todas las tías acá en Colombia. Las mamás y las tías lo aman, entonces para nosotros fue “Dios” es cierta responsabilidad en trabajar con él, pero él es un ser humano increíble es súper sencillo, súper amable, nos hizo pasar un rato súper agradable a todos siempre.

- Juan Diego Panadero (Panchito): Si, nosotros fuimos a aprender tanto en el tema musical, como en la actuación y muchísimo como persona; Molina es prácticamente reflejado en Carlos. En el tema de la música me gustaría resaltar que todas las canciones de la serie tienen el sello de Carlos Vives, todas las compuso él con los productores y el disco va estar publicado el 22 de febrero junto con la serie con sus 10 capítulos, no se pueden perder ese disco que está espectacular. Todas las canciones son súper pegajosas y si amas a Carlos Vives, vas a amar las canciones, la de Laila y Martina son excelentes, todas.

¿Qué es lo que les gustó de su personaje y que no les gustó?

- Elena Vives (Amalia): Me personaje es Amalia, es la más chiquita de toda la serie, si algo que me gustó mucho de Amalia es su sexto sentido, ella es tan inteligente, su característica es ser súper dotada, tiene ese sexto sentido de encontrar esos pequeños misterios, no voy hacer spoiler, pero ella es un hilo conductor de algunos hechos de la serie y eso me parece muy interesante de ella, interpretarlo fue también una experiencia increíble porque aprendí mucho haciéndolo.

También algo que me encanta de ella es su talento porque ella es multi instrumentista, le fascina la música y su pasión por la música puede más que el resto de las cosas, eso me parece muy chévere de ella. No creo que tenga alguna característica que no me guste de ella y por eso es que creo que conecte bien con el personaje y lo logre interpretar de la forma en que lo hice.

- María Fernanda Marín (Lala): Bueno, en mi caso Lala es un personaje distinto al que es Mafe, pero rescato mucho la conexión que tiene con Martina, yo me disfruté un montón el trabajar con Cata, realmente hicimos una amistad preciosa. Aparte de eso, nos divertíamos muchísimo juntos, siento que esta parte irreverente también de Lala está marcada en mi aunque nunca la había visto: Eso me ayudó a describirme un poco. Lo que no me gusta de Lala es que es muy difícil, toca amasarla un poquito, ella no cree en nadie, ella no va con la corriente definitivamente, hay que saberla tratar.

- Catalina Polo (Martina): A mí lo que me gusta de mi personaje es que es una chica soñadora, muy fiel a lo que es, a lo que siente, a sus amigas y a todo su grupo, así la vida le ponga pruebas, pero al final es una chica fiel y comprometida. Con respecto a lo que no me gusta, está de acuerdo con Elena, no me molesta nada de mi personaje porque siento que está muy completa.

- Brainer Gamboa (Romario): bueno, lo que a mí me gusta de mi personaje de (Romario) se muestra el mensaje de la serie en guardar sus raíces, lo que somos, de dónde venimos y es algo que él tiene muy marcado, quiere hacer su música, tiene un talento gigantesco, pero él no quiere perder de donde es por eso no le importa el final, si pertenecer a los agudos porque si puede tocar la música de donde es y escuchar sus sonidos con eso a él le basta. Es un chico muy humilde a pesar de que pueda tener todo el dinero, en este caso lo tiene a su hermano que le promete una vida en otros lugares, pero encuentra el verdadero amor de compartir con sus amigos por hacer algo que los une en general que es la música.

- Juan Diego Panadero (Panchito): A mí lo que más me gustó de mi personaje, es la personalidad tan marcada de no dejarse afectar por los demás le digan, porque realmente si te fijas él llegó a esta serie como el patito feo tanto de los agudos como de los graves, entonces a él no le importaba mucho y me gustó mucho eso de mi personaje, la personalidad, también me gustó que él también supo encontrar su camino a medida que la serie va avanzando. No tengo nada de que no me guste, creo que está bien la idea de que todos los actores puedan conectar con su personaje, así tenga cosas que no nos guste hay que conectar con el personaje y yo en mi caso conecte totalmente con Panchito, inclusive me volví hasta un poco Panchito en muchas cosas.