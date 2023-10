Cómo es la lujosa mansión que se compró Bizarrap y que está valuada en 2,5 millones de dólares

La vida de Gonzalo Julián Conde, más conocido como Bizarrap, crece a pasos agigantados. Con 24 años es el artista argentino con más oyentes mensuales en Spotify, logró realizar colaboraciones con estrellas nacionales e internacionales y además de sus grandes éxitos, ahora afrontó un nuevo desafío en su vida: dejó el barrio donde creció y se compró una mansión ubicada en un barrio privado de Pilar.

Sus ganancias crecen día a día y su camino, que arrancó en alza de la mano de Duki, no para de acrecentarse. Hasta el momento, es el artista argentino con más oyentes mensuales en Spotify: cuenta con 41.7 millones y duplica notablemente a su escolta, María Becerra, que posee 25.6 millones. En base a estos números, a la par es quien más ganancias posee en la aplicación de música más utilizada.

Sin dudas que ser el argentino que más ganancias genera en Spotify tiene sus conclusiones: grabó grandes éxitos que suenan en todas partes del mundo a raíz de sessions históricas con artistas internacionales como lo son Shakira, Quevedo y hasta Residente, y así también nacionales, como Nathy Peluso, Nicki Nicole, Duki, Trueno, entre otros. Es por eso que, su cobro dentro de la app es sumamente elevado. Su número base es de 132.920 dólares por mes y más de 1.600.000 de dólares por año.

Sus hits, su presencia en diversos festivales de música, la organización de tres recitales brindados en el Hipódromo de Palermo, su figura como uno de los dj más reconocidos de manera mundial y toda su carrera expuesta en distintas plataformas de música que también hacen a sus ingresos, es lo que hoy le permitieron dar un nuevo paso en su camino que es nada más ni nada menos poder comprarse su primera casa propia.

Es que hasta hace poco tiempo, “Biza” seguía viviendo en Ramos Mejía con sus padres, donde ahí mismo se había armado el famoso estudio en el cual se graban todas las sessions con sus consolas, los micrófonos y las auténticas luces azules para que cada artista que va, pueda demostrar su talento como lo hace él mismo y así crear hit tras hit. Aun así, todo aquello deberá ser trasladado porque a partir de ahora, su nueva vida pasará a estar en una mansión ubicada en Pilar.

Entonces, el productor también reconocido por ser simpatizante de Vélez Sarsfield, adquirió una mansión en un barrio cerrado de Fátima, localidad bonaerense situada en el partido de Pilar, que vale la suma de 2,5 millones de dólares. Según se pudo ver en imágenes, cuenta con varias habitaciones, es sumamente amplia de color marrón y beige en su frente y posee diversos ventanales con cortinas de color gris.

¿Cómo comenzó la carrera de Bizarrap? Según pudo contar su primera profesora dentro de la música, Juliana Scellato, en diálogo con LAM, Gonzalo empezó a sus 15 años a estudiar piano porque quería entrometerse en el mundo aun sin tener en claro cuál de todas sus ideas quería aplicar. Su madre se contactó y de un día para el otro él se presentó en la casa de ella para poder emprender un camino que hoy en día no para de crecer.

“Cuando se contactó la madre conmigo, me dijo que a él le gustaba la música y que se había comprado dos bandejas. Ante eso, yo asumí que como había hecho esa compra quería ser dj y que conmigo no iba a poder aprender mucho porque yo daba clases de piano. Igualmente vino para hablar de lo que quería ser”, comentó.

“Él quería estudiar música, entenderla y a la vez ser dj de música electrónica. Tenía como todo desarmado en la cabeza” agregó y amplió: “Yo no entendí de una lo que él quería y un día me trajo las bandejas y le dije que me enseñe él a mí, porque yo sólo le enseñaba piano”.

Ante eso, contó entonces cómo fue que dejó el piano de lado para que ambos puedan introducirse en el rol de dj y de esa manera cumplir con sus deseos. “Él me traía la computadora y todo lo que necesitaba a mi casa. Se bajó un programa de grabación y me dijo que no entendía nada y yo tampoco. Lo investigamos entre los dos con paciencia porque él es muy autodidacta, muy perseverante y muy inteligente. Por eso yo le dije que él lo iba a poder hacer”.

A la par, subrayó: “Lo que sucedía es que el necesitaba entender la música que le gustaba, y eso lo entendía abstrayendo la armonía o la melodía que tiene la canción” y continuó: “De entrada me di cuenta que tenía ideas muy geniales. Con la edad que él tenía, generalmente en la adolescencia sucede esto de ‘¿Qué voy hacer cuando sea grande? ¿Qué voy hacer de mi vida? De hecho él había arrancado a estudiar marketing y le dije que eso puede ser aplicado con la música”.

“Yo le pedí que él no deje de venir a estudiar piano y seguía viniendo hasta que pasó lo que pasó: empezó a explotar súper zarpado y no pudo venir con regularidad a las clases”, manifestó. Es que claro, en el año 2016, lanzó su primer remix musical de la mano de Duki realizando la canción “No vendo trap” siendo así su primer hit. A partir de ello, en el 2017 empezó a realizar videos en su canal de YouTube donde juntaba distintas escenas de batallas de freestyle locales y las mezclaba con bases de música que él mismo creaba. De esa manera fue que conoció a Lit Killah y Ecko, entre otros grandes traperos.

De esa forma, el 17 de noviembre del 2018 realizó su primera Freestyle Session junto a Kodigo y luego se le sumaron G Sony y Acru, a las siguientes, lo cual hizo que se genere una gran expectativa porque ya desde un principio había comenzado a realizar colaboraciones con los artistas más conocidos de ese estilo, que le abrieron las puertas para que el año siguiente emprenda sus Sessions ya con distintos tipos de artistas.