Cómo fue el dramático momento en que Gianinna salvó a Diego de morir ahogado en su vómito

Diego Maradona está cada vez más alejado de sus hijas, y parece que las cosas entre ellos no van a mejorar, ya que recientemente la propia Gianinna salió a decir que fue visitar a su padre el día de su cumpleaños y que lo vio muy mal. Aunque la joven no contó detalles de lo que se vivió en ese festejo, sí le pidió a sus seguidores que recen por la salud del nuevo técnico de Gimnasia y Esgrima de la Plata porque según ella, "lo están matando por dentro". Por lo que se supo hoy, lo salvó de morir ahogado en su propio vómito.

A pesar de que Rocío Oliva y la propia Claudia Villafañe se enfrentaron públicamente al hablar de lo que ocurrió esa noche, esta tarde en Intrusos revelaron detalles de lo que verdaderamente pasó durante la cena en la que Gianinna pensó que su papá moría ahogado en su propio vomito.

Según explicó esta tarde Jorge Rial, antes del festejo de la noche, Dalma, junto a su hija Roma, y Gianinna con Benjamín, fueron a la tarde a saludar a Maradona, y no lo vieron bien. "Lo vieron como ido, entonces Rocío Oliva les dijo que era porque recién se había despertado de una siesta", indicó el conductor, quien agregó que como no lo notaron bien de salud, no se quedaron mucho tiempo para no molestar y para que los chicos no lo vieran así.

Sin embargo, a la noche Gianinna regresó a la casa de su padre para el festejo con el resto de la familia, y en ese momento es cuando lo vio en muy malas condiciones, y se asustó. "A Diego le salió un líquido por la nariz, Gianinna preguntó qué le pasaba y el padrastro de Rocío le dijo que se quedara tranquila que eso era normal. Que le pasaba todos los días. Ahí, Gianinna le dijo que eso no era normal, y hubo una pelea muy fuerte con insultos, porque Gianinna decía ‘mi papá está mal’, y el padrastro de Rocío le decía que ‘siempre le pasa eso’ ", reveló Rial.

En base a lo que le contaron, el conductor aclaró que nadie escuchaba lo que la hija del "Diez" decía, y que por eso la situación empeoró cuando el ex futbolista comenzó a vomitar. "Cuando Gianinna vio el vómito, logró acomodarlo con un gran esfuerzo físico para que no se ahogue con su propio vómito. Le salvó la vida”, aseguró.

Ante la desesperación de la joven, la situación se volvió muy tensa, sobre todo porque Jana (hija extramatrimonial de Maradona), que había ido antes a abrazar a Diego, le dijo a su media hermana que si estaba muy preocupada por su papá, que entonces lo fuera a cuidar más seguido.

@adrianpalla tenes razón. Solo un lado habla porque si Gianinna lo hace tiene que exponer a mi papa de una manera que no le gustaría que lo vean sus nietos! — Dalma Maradona (@dalmaradona) November 7, 2019

Rocio miente porque sabe que JAMÁS vamos a publicar nada que pueda exponer a mi papa! Y los vídeos solo tienen el fin de que mi papa los vea y se vea! Que lastima que los insultos que le dijeron a mi hermana no se los contaron a nadie... — Dalma Maradona (@dalmaradona) November 7, 2019

“Jana fue a abrazar y besar a Diego. Ahí pasó toda la situación (del líquido en la nariz), la discusión entre el padrastro de Rocío y Gianinna, y que Jana le terminó diciendo a Gianinna ‘nosotros cuidamos a Diego todos los días, vení a cuidarlo vos si sabés tanto’. Ahí Gianinna se llevó a Diego a la cama y logró estabilizarlo", sostuvo Rial.

Por su parte, Marcela Tauro explicó que el futbolista Daniel Osvaldo estuvo en la fiesta, y que se presentó a pedido de Gianinna, quien lo llamó para que lo ayudara con su papá. "Con Daniel Osvaldo estaba a los besos, que hay fotos, no como amigos. Los vieron besándose y que después se fueron a una zona de quinchos y tardaron un rato en volver”, contó.

El nuevo escándalo en la familia Maradona comenzó cuando la ex de Sergio Agüero publicó unos llamativos y preocupantes mensajes sobre la salud del actual técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata. A través de las stories de Instagram, Gianinna publicó: “No se está muriendo porque su cuerpo lo decide. Lo están matando por dentro sin que él se pueda dar cuenta”. El lunes, molesto por los dichos de su hija, Diego le respondió con un contundente video desde su casa.

“No me estoy muriendo para nada. Duermo plácidamente porque estoy trabajando y me dolió muchísimo perder con Estudiantes. Pero no sé lo que habrá querido decir Gianinna, o qué interpretará”, señaló el "Diez", al mismo tiempo que advirtió que donará toda su fortuna.