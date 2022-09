Cómo fue la estafa telefónica que denunció Leticia Siciliani: “Me vaciaron la cuenta bancaria”

Los delincuentes están al acecho. Sobre todo en la era digital. Y una de las nuevas víctimas fue Leticia Siciliani, que sufrió una estafa telefónica cuando intentaba hacer un trámite con su tarjeta de crédito. A través de su cuenta de Instagram, la hermana de Griselda contó: “El finde me estafaron... Caí en uno de esos robos en los que pensé que jamás iba a caer”.

Y continuó en un video en el que relató cómo sucedió todo: “El sábado yo estaba haciendo trámites con mi tarjeta de crédito y, como en el dorso de la tarjeta no se veía bien el número de teléfono, lo googleé. El primer resultado que me apareció eran dos teléfonos: uno que parecía ser de línea y un 0800 que efectivamente era el de la tarjeta”.

Y continuó en su relato: “Llamo al primero, pero no me atiende nadie. Después llamo al 0800, logro comunicarme con el servicio de atención al cliente pero me dicen que tengo que resolverlo por la aplicación. Cuando estaba en eso, me llamaron desde el primer número. No lo atendí, pero me mandaron un WhatsApp. La foto del contacto era del logo con la marca de la tarjeta, y ahí me preguntaron cuál era mi inconveniente”.

Con la guardia baja y sin estar atenta, ella les dio todo. “Les cuento e inmediatamente me llamaron por teléfono. Me explicaron qué era lo que tenía que hacer para poder obtener mi beneficio. Me preguntan mi número de documento y cuál era el banco que había emitido la tarjeta. Hasta ese momento, no me parecía nada raro porque solían ser cosas que me habían preguntado en esos días que estuve haciendo trámites”, explicó.

Y agregó: “Con el número de documento y el banco, lograron obtener información sobre el usuario de homebanking. Me enredó tanto con todas las cosas que parecían ser claras y verídicas, que terminé pasándole esa clave, que no hay que pasarle a nadie, que es un token. Cuando me di cuenta, ya era tarde”.

Entonces cayó en la estafa: “Ya me habían sacado toda la plata de mi cuenta, habían cambiado el usuario y la clave de mi homebanking. Y ya me estaba pidiendo que eliminara todos los mensajes que me habían llegado y que también los borrara de la papelera de reciclaje. Cosa que no por suerte hice, ya que me sirvieron después para hacer la denuncia”.

Y continuó: “Quise hacer la denuncia en la Comisaría 13 de la Ciudad de Buenos Aires, pero que no me la tomaron. Insistí en otra y pude hacerla... No es la primera vez que en esa comisaría no quieren tomarme una denuncia”. Entonces relató: “Me fui corriendo a un cajero con la tarjeta y cuando consulté el saldo, vi que ya no tenía nada en la cuenta. Estuve todo el fin de semana sin saber qué hacer, culpándome, sintiéndome responsable de haber sido robada por haber dado yo los datos”.

Indignada, también recordó uno de los momentos más desagradables de la charla: “Además, muy cínicamente esta persona, cuando yo me doy cuenta de que me está robando y se lo digo, me dice: ‘Señorita, cuando terminemos esta comunicación usted me va a tener que pedir disculpas por faltarme el respeto’. Y en el momento encima yo le pedí disculpas. Fue muy, muy, muy feo. Te sentís violentada, te sentís muy vulnerable y lo peor de todo es que te culpas porque te están robando”.

Y finalizó: “Yo tuve suerte de que me devolvieron la plata y, si no hubiese sido así, tengo trabajo y tengo un entorno que me podía ayudar a salir adelante. Pero sé que a la mayoría de las personas a las que les roban de esta forma, les roban su sueldo, sus ahorros de toda la vida... Así que tengan cuidado, estén atentos y espero que esta información les sirva”.