Cómo iba a ser la vida de Gustavo tras el cumple de Marta y Felipe: la oferta que le hicieron los Fort

Tan sólo dos días atrás, César Carroza y Eduardo Fort mantuvieron una comunicación telefónica para analizar los pasos a seguir después del viernes 25 de febrero, día en el que los hijos de Ricardo cumplirán 18 años y en el que se terminaba finalmente la tutela judicial de Gustavo Martínez. El sentimiento de abandono que sintió el ex del chocolatero, la decisión de Felipe de radicarse en Estados Unidos y la oferta que la familia le iba a hacer para que continuara su vida ya lejos de los mellizos.

"A todos nos gustaría saber cómo tomó una decisión así. A él el tema de que los chicos estuvieran por cumplir los 18 años lo había puesto como en una situación de inseguridad y abandono", reconoció Carroza en diálogo con Argenzuela, al tiempo que sumó: "'Yo había hablado con él y le dije: 'Mirá, Gustavo; a lo sumo te vas a ir a vivir a otro departamento'. porque los chicos tenían derecho a hacer su vida y no sabíamos si iban a querer seguir viviendo juntos".

Atentos al fin de la tutela, los Fort le ofrecieron a Martínez el alquiler de un departamento, el pago de su medicina prepaga y de una empleada doméstica para que lo ayudara; independientemente de la decisión que tomaran Martita y Felipe en torno a si seguirían viviendo en el departamento de Belgrano o si preferían independizarse y comenzar su vida adulta.

"Venía hablando con él y diciéndole que nadie lo iba a dejar en la calle. Le conté lo que ya había hablado con los Fort. Pero bueno, él sentía un gran abandono y no sé. No puedo estar en su cabeza para decir por qué tomó esta decisión. La plata de los chicos no la puede tocar nadie, no pasa por ahí. Ya tienen desde hace años la declaratoria de herederos y es un tema absolutamente aparte", sumó el abogado y amigo íntimo de la familia.

De acuerdo a lo que pudo saber BigBang, la decisión que tomó Felipe de radicarse en Estados Unidos después de su cumpleaños habría afectado de forma profunda a Martínez. En efecto, el hijo de Ricardo viajó en enero de este año para ver propiedades y quedó encandilado con un lujoso dúplex con vista al mar valuado en más de dos millones de dólares. Se trata de un departamento en el edificio Chateau Beach, ubicado sobre la avenida Collins de Miami.

Quien ayudó a Felipe con los trámites y arengó su decisión de radicarse en el país del norte habría sido Gabriel Rydz, agente inmobiliario e íntimo amigo de Ricardo. En efecto, el joven de 17 años compartió fotos del departamento y le agradeció en redes sociales la gestión a Rydz; algo que habría aumentado la sensación de "abandono y reemplazo" que habría sentido Martínez.

A la incertidumbre que le generaba el fin de la tutela se le sumó un delicado problema de salud. En enero del año pasado, Gustavo decidió ir a un médico para consultar si podía haber heredado el gen de alzhéimer de su madre. "El temor de él era quedarse solo. En su momento, Marisa y yo lo acompañamos al médico porque su mamá tenía alzhéimer. Se hizo estudios de primera línea y existía la posibilidad de que él empezara con síntomas. Hubo rasgos que indicaban que podía tenerlo. De hecho, se le hicieron estudios y quedaron en archivo por las dudas de que en algún momento hubiera que tratarlo más. Tomaba dos pastillas por día, pero tomaba decisiones, manejaba, salía", reconoció Carroza.