¡Como Icardi y la China Suárez! Aseguran que Wanda y L-Gante planificaron un encuentro romántico en París

Si algo aprendió Wanda Nara a lo largo de su vida es que nunca hay que decir nunca. Lo supo cuando soñaba con saltar a la fama, cuando se la relacionó con Diego Maradona, cuando alguien dio a conocer un video de su intimidad, cuando se casó y luego se separó de Maxi López y ahora, con el escandaloso divorcio de Mauro Icardi. Nunca se sabe qué puede pasar. En el medio, se convirtió en una estrella del firmamento del espectáculo argentino.

Por eso, si alguien no podía creer que el noviazgo entre Wanda y L-Gante era verdad, puede adoptar la filosofía de Nara. De hecho, son varias las fuentes que aseguran que el blanqueo del romance entre el cumbianchero 420 y la ex de López no es solo una ficción para generar más seguidores y dólares, sino que se trata de una relación real.

Tras la fractura de todos las distancias que los separaban y luego de varias noches de intimidad en la casa de Wanda, la pareja ya habría organizado su primer viaje juntos. ¿Ke lo ke? Sí, sí. Wanda y Elián Valenzuela, el verdadero nombre del músico, están listos para disfrutar de su amor por el mundo (aunque sin Marley de por medio). Por eso, ya eligieron el destino.

Y como cualquiera podía imaginar la ciudad elegida es París. Dicha información surgió desde el círculo íntimo de L-Gante y también de sus compañeros de trabajo en Canta Conmigo ahora, a quienes les juró que se irá con Nara. Lo llamativo es que hace casi un año, en París se realizó el acto que sellaría el final escandaloso del matrimonio Icardi y Nara.

Para los distraídos va este apartado: corría el 2021, y en secreto y a pesar de que era amiga de Wanda, Icardi le mandaba mensajes sexuales, fotos desnudos y videos en situaciones más que íntimas a Eugenia Suárez, que respondía con el material de igual calibre. Eso derivó en un encuentro amoroso en un hotel de París. Las malas lenguas (es decir Wanda en cooperación con Yanina Latorre) afirmaron que esa noche y luego de oler el aroma de la marihuana, Icardi no pudo tener sexo con la China. ¿Le creemos a Wandi?

El tiempo pasó y todo iba a quedar en el olvido. Pero en medio de una pelea de pareja, Wanda le revisó el celular a Mauro y descubrió la infidelidad, los videos y fotos de Suárez, y estalló el escándalo. Se separaron, volvieron, se separaron, Nara contó todo, volvieron, se separaron, hubo reconciliación y se terminó todo.

Por todo eso, Wanda está lista a disfrutar de la venganza en la misma ciudad donde fue traicionada. Y obvimente lo va a hacer público. Según Luli Fernández la confirmación del noviazgo la realizarán en breve. "Probablemente esperen a blanquear a que la situación con Tamara (Báez, ex de L-Gante) esté resuelta”, dijo la panelista. Y sumó: "Que no nos sorprenda que viaje a Italia a verla a Wanda, porque por más que vaya a ir a Turquía, ella tiene que ir a Milán".

Para esa cita romántica, Fernández también contó que Elián ya se está preparando. De hecho, dejó algunos gustos que no lo dejaban bien parado frente a Wanda. En ese sentido, la panelista afirmó: "El entorno de L-Gante dice que nunca lo vio así. A las ocho de la mañana ya está grabando. Está mucho más tranquilo y dejó de fumar marihuana". Y completó: "Los amigos dicen que esta relación le está haciendo muy bien".