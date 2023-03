“Como Rusher y la China”: canciones que cambiaron por romances o separaciones

Cuando estoy mal O estoy en blue Cuando no veo ni un cachito de luz Me voy al piano a tocar Después me pongo a bailar Y a recordar los buenos Tiempos en los clubs

Thiago PZK, Rusherking, María Becerra, Sebastián Yatra, Tini Stoessel, Trueno, Nicki Nicole y Duki con Emilia. Todos son parte del mismo círculo musical del momento y hacen colaboraciones entre ellos cuando están contentos, en pareja, full enamorados o cuando están tristes. Si bien hablar del amor o hacer featurings para hablar de lo enamorados que están, así como se extrañan dos personas es noticia vieja y es casi el ingrediente principal de muchas letras de canciones, con el uso de las redes sociales como herramientas de venta y comunicación de estilo de vida todo se volvió noticia.

Antes, si algún cantante cambiaba de letra de canción por corazón partido no se sobre analizaba tanto como ahora que hay desde Tik Toks, videos reacción y cualquier otro tipo de contenidos que inventan los cibernautas para esparcir sus propias teorías conspirativas sobre los romances de sus cantantes favoritos.

BigBang trajo alguno de los momentos que más se notaron en la audiencia ya que las letras cambiaron en pleno vivo de los conciertos.

Rusherking y María Becerra

A mitad del año pasado, con los rumores de la separación ya confirmada entre Rusherking y María Becerra, éste evitó nombrar a su ex en su tema “Yo sé que tú”, canción que hace con FMK, Lit Killah y Tiago PZK. En la canción dice “Como Rusher y María”, ahora lo empezaron a cambiar por “como Rusher y la China”, por su situación romántica actual con la China Suárez. En su show que dio el cantante santiagueño en el Luna Park, el músico directamente optó por bajar el micrófono algo que dejó a todos sorprendidos en el estadio. Este cambiazo, también lo hizo propio Thiago PZK en sus recitales ya que esa línea le corresponde a él.

Trueno y Nicki Nicole

La cantante rosarina empezó el año con altibajos. Se quebró en pleno concierto de Mar del Plata en enero cuando cantaba “Toa la vida”, una canción que hizo junto al artista Mora. Esto reavivó los rumores sobre su crisis de pareja con el rapero de La Boca. El momento quedó registrado por las cámaras del público y rápidamente comenzó a circular en las redes donde muchos usuarios apuntaron a que su tristeza se debe a la supuesta separación de Trueno.

Justamente, la canción que estaba interpretando hace referencia a una ruptura amorosa. Tuvo que dar la espalda para recomponerse durante la parte que dice: “Baby, I’m sorry, por no ser lo que busca… Me hubiera encanta’o que conmigo te luzca".

Por otro lado, también en febrero esta separación se hizo más notoria cuando Nicki Nicole y Trueno se presentaron en la segunda noche del Festival Villa María 2023 pero cantaron “Mamichula” por separado. Lo mismo sucedió durante la Fiesta de la Confluencia. Esta canción la habían hecho juntos y era el hit que los unió en su momento.

Tini Stoessel y Sebastián Yatra

"Aunque pase el tiempo yo te espero, sabés que este amor no es pasajero. Si no estás conmigo yo me muero, porque y juro que te quiero. Baby no te vayas, Tini no te vayas..". El romance de la cantante argentina y el cantante colombiano duró al menos un año. Todo comenzó en 2019 y escribieron varias canciones juntos. Una de ellas era “Quiero volver” en la que Sebastián Yatra cantaba “Tini no te vayas”. Por su parte, desde que se separaron, este hit él ya no lo hizo en vivo, mientras ella cada vez que suena esa parte suena la voz del colombiano pero ella no hace alusión a nada.

Por otro lado, también surgió el rumor de que Tini en su cuarto álbum llamado “Cupido” que salió el pasado 14 de febrero, escribió una canción en la que hace referencia a su ex. El tema se llama “Te pido”. En él ella canta: “Ya no me preguntes: ¿Tini dónde estás?”. Cabe recordar que esto lo hacía Yatra cada vez que interpretaba en vivo la canción “Cristina” que la tenía de protagonista de videoclip a Stoessel y supuestamente era dedicada a ella. Un internauta hizo una recopilación de cómo en esa instancia el cantante gritaba: “¿Martina, dónde estás?”.

Duki y Emilia Mernes

El amor de esta pareja parece súper amoroso y cuidado. Desde que están juntos, además de hacer temas que fueron furor, se los ve compartiendo momentos íntimos pero de los más tranquilos. Duki es quizás el más afectuoso y demostrativo, tanto que empezó a cambiar en sus propias canciones partes para poder meter el nombre de su actual pareja y que todavía rime. Al artista se lo pudo ver en vivo cantando su éxito “Givenchy” en el que decía: “Mi chica también usa Jordan”. Lo cambió por “Emilia también usa Jordan”.

Lo mismo lo hizo en la canción que tienen juntos llamada “Como si no importara”. Duki dice: “Emi me cansé de poner pero…”, cuando la canción decía “Baby me cansé ´toy como para gritarlo al mundo, que te quiero”.