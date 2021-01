Cómo se enteró Benjamín Vicuña de que Pampita espera una beba con su nuevo marido

Los rumores sonaban cada vez con más fuerza. Sin embargo, Carolina “Pampita” Ardohain decidió esperar un tiempo prudencial para confirmar su embarazo. Y fue este domingo, durante el festejo de su cumpleaños número 43, cuando finalmente anunció mediante un vivo de Instagram que está esperando su primer hijo junto a Roberto García Moritán.

“Acá todo este grupo ya sabe. Me lo han preguntado, mucho sobre todo este último mes, todo el tiempo, todos los días... Se viene el bebé”, comienza diciendo la modelo desde la Riviera Maya, dónde se encuentra disfrutando de sus vacaciones, mientras su marido le acaricia el vientre. Y luego agrega: “¡Vamos a descubrir qué es!”. ¿Cómo hizo para dar a conocer el sexo de su próximo hijo? Tomó un globo que tenía la leyenda “¿Boy or Girl? Y, a la cuenta regresiva de diez, lo rompió cual piñata. Fue entonces cuando del mismo salieron papelitos de color rosa, dejando en claro que se trataba de una nena.

Las versiones sobre el supuesto embarazo de Pampita empezaron a tomar fuerza durante las últimas ediciones del año de Pampita Online, el programa que conduce por NetTV, cuando ella empezó a lucir prendas cada vez más holgadas. “La verdad es que como ya lo dije en varios lugares, eso depende de Dios. Si eso llega a pasar obviamente lo diríamos, es una noticia lindísima. Si eso algún día sucede, vamos a ser las primeras personas que salgamos a contarlo muy contentos. Esperemos y veremos qué tiene planeado Dios para nosotros”, le había dicho entonces la modelo a mediados de diciembre a Ángel De Brito, luego de que el conductor de LAM la consultar al respecto.

Sin embargo, a la luz de los acontecimientos, queda más que claro que Pampita sólo estaba esperando a cumplir los tres meses de gestación antes de dar a conocer la feliz noticia. Desde que se casó con el financista, en noviembre de 2019, fueron muchas las oportunidades en la que tuvo que salir a desmentir que estuviera esperando un nuevo hijo. Pero tanto ella como Moritán dejaron claro en todo momento su deseo de ser padres nuevamente.

Según pudo confirmar BigBang, la modelo llamó a su ex pareja y padre de sus tres hijos para contarle la noticia antes de que se filtrara en los medios y en pleno auge de los rumores que insistían con el tema. "Se manejó de forma correcta, como se manejó siempre. Caro tiene súper claro que la prioridad del vínculo con Benjamín son sus hijos, así que no podía contárselo a los chicos y no al padre. Lo llamó y le contó. No hay mucho más para decir", revelaron fuentes cercanas a la conductora.

"Benjamín hizo lo mismo cuando se enteró de los embarazos de su actual mujer. Son cosas que se hablan, pero no para meter al ex en una relación actual, sino porque en este caso hay chicos que todavía son chiquitos y tienen que tener el acompañamiento lógico de quien se entera que va a tener un hermanito", sumaron.