Cómo será la nueva ficción de Cris Morena: los roles de los ex Floricienta y dónde se verá

Cris Morena formó parte de toda una generación repleta de famosos éxitos como lo fueron Rebelde Way, Casi Ángeles, Chiquititas, Alma Pirata, Amor mío, Floricienta y Rincón de luz, que captó el corazón de cada uno de aquellos jóvenes que pasaban las tardes con una chocolatada de por medio viendo su telenovela favorita.

Y aunque todo aquello tuvo un punto final, más allá de las miles de reproducciones en Youtube que tuvieron y siguen manteniendo con el correr del tiempo, la compositora apostará nuevamente a la ficción y creara una nueva telenovela llamada “Margarita”, que será grabada en Uruguay y transmitida por la plataforma HBO.

Luego de 10 años de su último proyecto televisivo, la madre de Romina Yan vuelve a apostar por una telenovela juvenil. La última vez que se la vio en ello fue “Aliados” en el 2013, emitido para la televisión argentina, que si bien no tuvo el impacto que sí tuvieron los otros espectáculos, contó con dos temporadas de 40 capítulos.

Por eso es que la productora televisiva preparará todo lo que sea necesario para que esta nueva ficción traspase las pantallas una vez más. Por lo cual ya tiene definido el elenco para romper el rating y para ello, llamó a dos ex Floricienta quienes supieron ser protagonistas en su momento: Isabel Macedo y Graciela Stéfani. La dupla inolvidable de villanas, conocidas por “Delfina” y “Malala”, dirán presente y aún resta saber qué papel les tocará esta vez.

Además, también estarán Mery del Cerro, quien ya fue partícipe de una novela comandada por ella, en Casi Ángeles con el papel de “Melody Paz” y Martin Seefeld, que participó, entre tantas otras, en Rebelde Way.

El resto del elenco estará formado por alumnos de la escuela de Cris, llamada “Otro Mundo” y aún resta saber quién será la joven elegida para hacer el papel protagónico de “Margarita”, que será otra sorpresa en la larga trayectoria de la creadora.

¿Cuál es la peculiar coincidencia entre esta nueva ficción y las anteriores? El nombre, que será “Margarita” coincide con que ese mismo era el nombre, en la ficción, de quien actuaba como la mamá de Floricienta. Y así mismo, es el que Floricienta, en la novela, eligió para una de sus hijas con el Conde, la cual en uno de los últimos capítulos, Delfina (Isabel Macedo) roba en plan de “venganza”. ¿Causalidad o causalidad?

Si bien podría algo de eso, la realidad es que aunque se mezclen ambas historias, la relación que tenían Florencia Bertotti junto a Cris Morena que atravesaron los éxitos de por medio e hicieron que la artista llegue a su máximo nivel de popularidad, tuvo un quiebre que llegó hasta lo judicial.

Floricienta fue una tira que se emitió entre el 2004 y el 2005 por la pantalla de El Trece, logrando niveles de audiencia inusuales. A pesar de que la actriz y la productora trabajaron juntas en otras telenovelas, aquella fue la que más marcó el camino y principalmente el de Bertotti.

Pero, una vez que terminaron el vínculo profesional, la actriz decidió junto a quien era su marido en ese momento, Guido Kazcka, planear una ficción juvenil aprovechando el gran momento profesional que estaba viviendo ella. De esa manera es como crearon “Niní” una historia en base a Nina, una chica que solo tenía a su abuelo, con quien vivía en la embajada en la que trabajaba como jardinero. Allí conoció al embajador Parker, interpretado por Federico Amador (de quien se enamoró y con quien está en pareja hasta el día de hoy), un hombre soltero que tenía cuatro hijos adoptivos.

La novela, que fue un éxito total, desató una guerra con su antigua productora. Por lo que, Cris Morena y la productora RGB denunciaron a Bertotti por plagio, dando a entender que la nueva ficción era una copia de Floricienta.

Las protagonistas, en su momento, no le esquivaron a la prensa sobre la problemática y cada una brindó su versión de los hechos. “Tuvimos un problema tonto en realidad, la gente a veces se equivoca y ella se equivocó. No se puede hacer una copia de algo que acabás de terminar. Eso no nos hizo bien a ninguna. A mí no me modificó demasiado las cosas, pero a ella no le hizo bien”, había declarado Cris Morena.

A lo que Bertotti respondió: “No creo haberme equivocado con Niní. La verdad que no. Fue un programa espectacular, la primera producción que hice, escribí las canciones. Sí, era un programa para chicos y sí, competía con productos que hacía ella, pero no era que no podían convivir con lo que ella hiciera. Además, de 30 escenas que tenía, en 15 estaba disfrazada de varón, y eso no lo había hecho nunca antes. Creo que fue más la molestia de hacer algo que compitiera con los productos que en general hacía Cris”.

Finalmente, el conflicto terminó en la Justicia, que falló a favor de los demandantes y dictaminó que Niní era un plagio de aquella tira. Por esta razón, se precipitó el abrupto cierre de la novela y tras el fallo, el 16 de abril de 2010, Niní le puso punto final a su historia con un capítulo doble que marcó picos de 16.7 puntos de rating.

Aun así, al año siguiente se abrió una puerta de reconciliación, debido a que la productora le envió un mensaje cariñoso por el cumpleaños a Florencia, dejando asentado que lo judicial quedó en el tiempo y que se podría volver a construir una relación.