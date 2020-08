Cómo sigue la salud de Eduardo Feinmann: terapia intensiva, neumonía y tratamiento con plasma

Hace poco más de una semana, exactamente el miércoles 19 de agosto, Eduardo Feinmann se ausentó de su programa en Radio Rivadavia, Alguien tiene que decirlo, y de El Noticiero A24, que conduce de 19 a 22 horas, y decidió contar que había dado positivo de coronavirus.

A través de su cuenta de Twitter, el periodista había contado: "Hoy me levanté con disfonía, cosa que atribuí al cambio de clima... De forma responsable, falté a la radio y a la tele para irme al Hospital de Clínicas y hacerme el hisopado para descartar cualquier duda”.

Y continuó: “Por la tarde me dieron el resultado confirmándome que es positivo. Quiero aclarar que, hasta después del resultado, no tuve síntomas más que una afonía y una febrícula reciente, posterior a la confirmación del mismo. Esto le puede pasar a cualquiera, nadie está exento. Estamos muy expuestos por nuestro trabajo, por eso solamente les digo que mantengamos el distanciamiento social y cuídense”.

Desde entonces, la salud de Feinmann no hizo más que empeorar. Como la fiebre aumentó y los problemas respiratorios comenzaron a aparecer, fue internado el martes de esta semana en el Sanatorio Otamendi. Feinmann, que transita el décimo día de la enfermedad, se encuentra en un estado general delicado, debido a que no solo registra elevada temperatura desde hace más de tres días, sino que también padece neumonía.

Desde su entorno le señalaron a BigBang que, de no mejorar su estado febril, el periodista podría ser tratado con plasma de pacientes recuperados a raíz de su cuadro de coronavirus en en las próximas horas. "Eduardo (Feinmann) está estable, con oxigeno y por ahora no usa respirador. Está con oxigeno y también tiene neumonía, pero lo importante es le está bajando la fiebre", explicó una fuente muy cercana al periodista.

Además, detalló que se encuentra con extremos cuidados y es vigilado constantemente por los profesionales que lo atienden en el Sanatorio Otamendi: "Si no le baja la temperatura, la opción que manejan los médicos es el tratamiento con plasma. Por suerte no necesitó asistencia respiratoria, está con una mascarilla y la neumonía no está avanzando. Mañana (por el viernes) se decidirá si la enfermedad comienza a ceder por si sola".

En su décimo día de internación, Feinmann "amaneció bien de ánimo" pero "continúa con episodios de fiebre" que los médicos recién ahora lograron controlar, pero de seguir los cuadros febriles deberán someterlo al tratamiento de plasma, ya que además producto de la neumonía presenta complicaciones respiratorias."La última tomografía de pulmón le salió de maravilla", remarcó la fuente.

La preocupación por la salud del conductor se originó en las últimas horas, luego de que trascendiera un mensaje en el que le transmitía a algunos contactos “recen por mí”. Su frase, que no quedó claro si se trataba de un pedido real o si se trataba de una ironía, desató cierta preocupación. Producto de la neumonía, se detectó una disminución en su capacidad pulmonar, razón por la cual se decidió a colocarle oxigeno.