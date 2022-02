Cómo sigue la salud de Gime Accardi tras su fractura y cuál será el destino de la obra teatral

Hace unos dias Gimena Accardi sufrió un accidente en Mar del Plata. Se enganchó con la correa de su perra mientras daba el último paseo nocturno antes de ir a dormir y la caída le provocó una fractura. Los especialistas le confirmaron que deberán operarla.

“Me apena mucho estar escribiendo esto, pero no quiero que se preocupen. Sufrí una fractura multifragmentaria del extremo proximal del húmero. Ya consultamos con cuatro traumatólogos y todos coincidieron en ir a una cirugía”, explicó en las redes sociales. Su situación le impide continuar con la obra Una semana nada más, la más vista en La Feliz. “Eso nos lleva a suspender las funciones y priorizar la salud, como siempre. Gracias por sus mensajes”, agregó.

Si bien hasta ahora tanto Gimena como Nicolás se mantuvieron en silencio y no comunicaron más información, lo cierto es que la operación de la actriz será en unos días. "La semana que viene la operan en Buenos Aires. Sería martes o miércoles. Ella está dolorida, pero bien", señaló a BigBang una fuente cercana al circulo íntimo de Gimena Accardi. Y siguió: "Algo importante es que no piensan en ningún reemplazo para la obra. Todo se va a decidir después de la operación de Gimena".

La obra " Una semana nada" es uno de los éxitos de la temporada de Mar del Plata 2022 con localidades agotadas y gran recepción del público debido al talento del tridente Nicolás Vázquez, Accardi y Benjamín Rojas.

La pieza teatral que se encuentra en stand by continuará de este modo hasta nuevo aviso. Apenas ocurrió el accidente, desde la producción fueron los primeros comunicar la suspensión a través de las redes sociales.

"Nico va a estar al lado de Gime hasta que todo esto pase", recalcó la fuente consultada por Big Bang. Si bien el actor confirmó que estará en los premios Estrella de Mar el lunes 7 de febrero en La Feliz, sólo dejará Buenos Aires ese dia para luego regresar con Accardi. Vazquez aceptó esta invitación ya que la obra tiene seis nominaciones y la actriz está en compañía de sus familiares más cercanos.

Según confirmaron, la intervención que sufrirá la ex Casi Ángeles es de "rutina" y no tendría un postoperatorio complicado, pero hay que esperar a ver cómo se desarrollan las cosas.

La actriz tiene una fractura multifragmentaria del extremo proximal del húmero, con desplazamiento posterior de la cabeza humeral. En su cuenta de Instagram, Accardi dio detalles de lo ocurrido. "Salí a pasear a mi perra a la noche (el último paseo antes de dormir), cuando subía la escalera, se me enganchó la correa y me caí", indicó Accardi. La ex protagonista Custodio de este Amor precisó que vio a varios profesionales, que le recomendaron operarse. "Ya consulté con cuatro traumatólogos y todos coinciden en ir a una cirugía", añadió.

Qué pasará en Mar del Plata con “Una semana nada más”

Después de varias temporadas siendo un éxito de la calle Corrientes, la obra de Vázquez, Accardi y Rojas se trasladó a Mar del Plata, convirtiéndose en el espectáculo preferido de la temporada de verano.

“Y debutamos nomás, a sala llena y explotados de amor. Gracias por tanto, no tengo palabras”, contó Nicolás en sus historias de Instagram el 1°de enero pasado.