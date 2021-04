La salud de Pagani, internado por Covid-19:  “Vino un kinesiólogo respiratorio y..."

A comienzos de la semana se dio a conocer que el periodista deportivo, Horacio Pagani, había sido internado en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT) tras haber dado positivo de coronavirus. El comunicador de 77 años registró días atrás varias molestias en el pecho y como se trata de un paciente con un ya conocido historial cardíaco, decidió consultar su estado con los médicos.

Pagani llegó el domingo al IADT por un persistente dolor en el pecho y allí le realizaron un test de COVID-19 que arrojó un resultado positivo. Según le detalló su hijo a BigBang, los resultados dieron "bien" y fue descartada cualquier otra patología cardíaca. "Está casi sin síntomas y todos los estudios que le hicieron salieron bien por suerte. Esperemos que se recupere pronto", manifestó Luis, su hijo.

De hecho, ayer por la noche el amante del boxeo apareció al aire de manera telefónica en Bendita, el programa que conduce Beto Casella por la pantalla de El Nueve, para hablar de su actual estado de salud. . “Me acaban de traer la cena y la verdad que me voy a quedar acá para siempre. Me dijeron que sobrepasé la situación, porque nunca tuve fiebre, nunca tuve problemas respiratorios y no tuve pérdida de olfato", contó.

En ese sentido, el periodista de TyC Sports aclaró que finalmente no le darán el alta este viernes, ya que su cardiólogo, Guillermo Casella, ya que quiere seguir muy de cerca su evolución por su condición de paciente de alto riesgo, no solo por su edad, 77 años, sino por sus ya conocidas complicaciones cardíacas. "Me iba a ir mañana a casa, pero con el doctor Casella quedamos en que me voy a ir el sábado de aquí. Pero la verdad que me siento bien”, dijo Pagani.

Cabe recordar que en 2018 estuvo internado en terapia intensiva por algunos problemas cardíacos y se le realizó un triple bypass. “Vino un kinesiólogo respiratorio, que me hizo caminar un poquito y levantarme de la cama varias veces y me cansé un poco. Ayer a la noche tuve un episodio de cansancio fulminante y la verdad que no podía ni hablar. Me duele un poco la espalda, me duelen un poco los músculos", siguió relatando desde la comodidad de su habitación.

Si bien aclaró que la está llevando "bastante bien" y que los médicos se muestran entusiasmados porque la está "zafando”, explicó que vivió un momento de angustia cuando decidieron internarlo de manera preventiva. “Cuando me llevaron en camilla a esperar un lugar en terapia intensiva, ahí sí me asusté verdaderamente. Y estuve dos días enteros en terapia. Hice un par de líos... una noche no podía dormir y luego me quedé dormido un rato", contó.

Y agregó:" Al rato me desperté y como que estaba en otro lado, medio marmotizado, y quise ir al baño con todos los cables que tenía colocados. Me vieron por las cámaras de seguridad en la clínica y una enfermera vino corriendo para frenarme, a llevarme un papagayo porque no podía llegar al baño. Estoy en una habitación como de cinco estrellas y no puedo cerrar al pasillo. Así que estoy encerrado aquí y se siente brutalmente el encierro”,

Finalmente, aclaró que si bien será dado de alta este sábado, deberá respetar un estricto aislamiento a causa de la enfermedad hasta el próximo miércoles. Vale mencionar que su mujer, Cecilia, dio negativo de COVID-19, por lo que el periodista deberá estar solo, alejado de ella, cuando regrese a su domicilio. “Tendré estar aislado de ella dentro de mi casa”, cerró.

Como consecuencia del positivo de Pagani, el conductor Beto Casella y las panelistas Edith Hermida, Anita Sicilia y Any Ventura tuvieron que aislarse a la espera del resultado del hisopado. Estos últimos habían mantenido contacto estrecho con Pagani el pasado 24 de marzo en el programa Bendita. Y si bien los primeros tres dieron negativo, la salud de Ventura se complicó en las últimas horas al dar positivo de coronavirus.

A causa de su estado de salud, la panelista debió ser internada en el Mater Dai. “Esto es serio: internaron a Any Ventura. Nos enteramos esta mañana a través de un chat con las chicas, que están angustiadas. Hasta ayer a la noche cuando habló con nosotros estaba bárbaro, pero hoy tuvo alguna muestras de neumonía y fue internada en un sanatorio. Así es el Covid-19″, contó Casella en Bendita.

Desde el programa se comunicaron con el entorno de la periodista para tener información de su evolución, hasta conseguir la palabra de Any desde el sanatorio. Y según el semblante de su voz y el contenido de sus palabras, la periodista atraviesa con la mejor energía posible el duro momento que le toca vivir. “Acá viene una amiga, te trae la merienda: un tecito con galletitas”, informó la panelista, que aprovechó para bromear sobre el servicio de hotel del sanatorio.

Desde la clínica, la periodista de la 750 AM contó como transita la enfermedad: "Prefiero quedarme acá con este sistema a quedarme en mi casa que tengo que hacerlo todo sola. Es lo más, y cada tanto viene alguien, te revisa el agua, el aceite y se va. Es perfecto”. A pesar de su internación, la panelista aclaró que no tiene síntomas y que se siente “muy bien”. "No tengo nada, pedí quedarme porque estoy mas cómoda acá que en mi casa", concluyó.