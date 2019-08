Como superar las arcadas, llegar al orgasmo y el dolor por el tamaño: los consejos de Alessandra Rampolla

Alessandra Rampolla es una experta a la hora de hablar sobre los misterios de la vida en pareja, cómo mantener el deseo y lograr que la relación perdure en el tiempo. Pero la sexóloga no solo comparte sus conocimientos en los medios, sino que además se toma algunos minutos de su apretada agenda cada tanto para responder las consultas de sus seguidores en las redes sociales. Cómo superar las arcadas, cómo llegar al orgasmo y el dolor por el tamaño del pene fueron algunas de las consultas que respondió.

Fue así que la dueña de más de cuatro libros publicados sobre relaciones sexuales utilizó su cuenta de Instagram para resolver las dudas de los usuarios. "Tengo un ratito para tomar sus preguntas, tema abierto ¿Qué quieren saber?", escribió en la red social.

Fue así que la recibida en Sexología y Erotología comenzó a recibir decenas de preguntas –algunas muy llamativas- que no dudó en responder con la mayor seriedad posible. "¿Cómo hago para hacerle sexo oral a mi marido y qué no me dé arcadas?", fue una de las preguntas.

A lo que Rampolla contestó con algunos tips para todos aquellos que hagan sexo oral: "Respira siempre por la nariz; Posiciónate de manera que tu garganta quede abierta (cuello estiradito); Usa tus manos. No solo te permite descansar la boca, sino que también puedes controlar la profundidad de la penetración; Haz las veces de tragar. Cuando la penetración es profunda, tragar a menudo espanta el reflejo de la arcada", escribió.

La siguiente consulta -de sus más de 464 mil seguidores- decía: "¿Por qué me cuesta tanto poder tener un orgasmo? ¿Qué debo hacer?". A lo que la columnista de Perros de la calle, en FM Metro, aclaró: "Contrae deliberadamente los músculos de tus piernas, brazos, abdomen y pies. La tensión corporal es una respuesta automática a la excitación sexual y a menudo, su activación voluntaria acelera y facilita el orgasmo".

Al final, otro internauta decidió acudir a la experta en sexo y nacida en Puerto Rico para encontrar una solución a un problema que aqueja a su mujer. "Mi pene le hace mal en una posición a mi mujer ¿Podría traer problemas en algo?", fue la inquietud.

A lo que la estrella teatral junto a Estelita, el personaje de Jey Mammon, sentenció: "¡Si! Principalmente en que ella no quiera seguir teniendo relaciones que le resultan dolorosas. Tu pene le hace mal solo en una posición. Cambien la postura, hay muchas. No le hagas mal”.