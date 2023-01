Como te ven, te tratan: mientras Cami Homs se pone a punto, De Paul no pega una en el Atlético

La frase "como te ven te tratan, si te ven mal te maltratan y si te ven bien te contratan", que inmortalizó la diva Mirtha Legrand, es probablemente la que mejor puede caracterizar a la situación actual de Camila Homs y su ex pareja Rodrigo de Paul. Es que mientras que ella viene de cerrar un acuerdo millonario de divorcio y renovar por completo su look, el campeón del mundo no pega una en su actual club, el Atlético de Madrid, y cada vez crece más el fantasma de su final en España y una vuelta con el rabo entre las piernas a la Liga Italiana.

A ambos los unen Francesca de cuatro años y Bautista de uno y medio, los dos hijos que tienen en común, por los cuales Camila logró un acuerdo económico extraordinario y envidiable. Y es por ellos que esta semana deberá ir a Madrid a llevárselos a su papá, y esperarlos hasta que deban volver juntos a Buenos Aires.

Justo en estos días previos al viaje, la rubia decidió reinventarse y renovar su look para ir al encuentro de su ex pareja en la mayor plenitud estética posible, de acuerdo a lo que se pudo ver en su Instagram, donde subió imágenes con el resultado de su nueva apariencia con flequillo y un nuevo color de pelo.

"En este caso decidimos con Camila Homs, modelo y referente de muchas mujeres, darle un look de gusto side part con un rubio de temporada (nacarado) para adentrarnos al verano de 2023", detalló el estilista Maximiliano Jara, encargado de la tarea.

El resultado está a la vista y, según los comentarios que recibió en su cuenta, es muy bueno el cambio que logró en su estética, en donde hizo homenaje a la frase de Mirtha y cada vez la tratan mejor.

Es que aunque su ex haya levantado la Copa del Mundo junto a Lionel Messi, hay muchas mujeres que no le perdonaron que haya dejado a la madre de sus hijos por la cantante Tini Stoessel, en lo que fue la separación del año 2022. Además, cuando terminó su participación en Qatar, prefirió ir a encontrarse con ella que ver a sus dos retoños, lo que le sumó más problemas en su vida.

En lo futbolístico, más allá de haber alzado el trofeo más importante de todos, De Paul tampoco da pie con bola. Su presente en el Atlético de Madrid deja mucho que desear, ya que juega cuando lo hacen los suplentes, y entra poco y nada cuando le toca ir al banco.

Se sabe que su actual entrenador, Diego "el Cholo" Simeone, no vio con buenos ojos todo el escándalo de su separación y que juzga con mucha firmeza su actual desempeño deportivo en el esquema que dirige, el cual es muy distinto al que enarbola Lionel Scaloni en la Selección Nacional, donde su lugar está garantizado.

El público de Madrid tampoco le perdona sus últimas performances públicas posteriores a su separación, y que se hable más de él por eso que por lo que hace en la cancha. Es por eso que la silbatina generalizada se escuchó en el Estadio Metropolitano el último sábado, cuando le tocó ingresar a los 56 minutos del segundo tiempo.

Esto generó que la versión que más fuerte suena por estos días es la de una posible vuelta a la Liga Italiana, donde Rodrigo brilló en el Udinese durante cinco temporadas, que además es un lugar menos competitivo que España o la Premier League inglesa.

Al mediocampista no le interesa perder rodaje y menos funcionar como suplente, por lo que también tendría el visto bueno en caso de confirmarse que corre de atrás para ser titular en el equipo colchonero.

Su destino se definirá este jueves cuando, por Copa del Rey, De Paul juegue el clásico con el Real Madrid. No estaba en los planes originales, pero la lesión de Marcos Llorente lo puso nuevamente en los esquemas del DT. De no romperla en este partido, le quedará muy poco margen para seguir en España.

El nacido en Sarandí también cambió su look y se puso más pelado. Aunque en el caso de él, no sirvió para que lo trataran mejor.