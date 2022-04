Como una loba: Rocío Oliva estaría en pareja con el presidente de Gimnasia de La Plata

El mundo Maradona siempre es noticia. No importa cuándo o por qué, el nombre del fallecido ex capitán de la selección argentina Diego Armando Maradona genera un revuelo total. Ya sea por los problemas de su sucesión hasta la venta de la camiseta que usó cuando le marco el mítico gol a los ingleses en el Mundial de México 1986. Pero ahora el eje no está puesto en Maradona, sino en la relación que tienen su ex pareja con su último empleador.

Se trata de Rocio Oliva y el presidente del club Gimnasia y Esgrima de La Plata, Gabriel Pellegrino, que fueron retratados juntos en Punta Cana, República Dominicana durante lo que serían unas vacaciones juntos de acuerdo a la información que publicó el diario local Listín de ese país y las fotos a las que accedió el diario El Día de La Plata.

Cabe recordar que al momento de su muerte, en noviembre de 2020, Maradona era el técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata club al que, además, había llevado a Oliva como la encargada del fútbol femenino en la institución. Con las imágenes además se dejó offside al propio Pellegrino que ante las primeras versiones se encargó de desmentir la noticia.

En los últimos tiempos, Rocío ha estado un poco alejada de los medios y se conoce únicamente de los conflictos legales que mantiene con familiares de Maradona, en reclamo de bienes por parte de la herencia que ella reclama sobre su propiedad.

De acuerdo a lo que publicó el medio de Punta Cana, Oliva como Pellegrino llegaron juntos a esa ciudad el lunes 4 de abril por un vuelo de Aerolíneas Argentinas. Según fuentes del hotel, ambos se hospedaron en el mismo cuarto de un lujoso 5 estrellas, consi­derado entre los más atracti­vos y confortables del litoral, que permite permanecer en áreas exclusivas, sin acceso al público. Y que además, ofrece discreción asegurada: como política de privacidad, la presencia de los huéspedes no es confirmada por la re­cepción, ni el personal inter­no del complejo hotelero. Según el portal, la estadía se prolongo hasta el domingo.

Ante la explosión de la noticia. Ella se encargó de dar su opinión sobre lo que sucedió. “Viajé a Punta Cana porque tengo una amiga que se fue a vivir hace tres años y le prometí que iba a ir por su cumpleaños. Y entre los miles de argentinos que encontré de vacaciones, también estaba Pellegrino, el cual conozco y vi en otras oportunidades en diferentes eventos de fútbol”, sostuvo en declaraciones al sitio Infobae.

Pero también dejó abierta la puerta a que suceda algo en el futuro. “De todas maneras soy soltera, tengo 31 años y derecho a enamorarme de quien sea”, sostuvo para luego sostener: “espero que no pasen muchos años más”.