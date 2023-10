Comprometidos y tatuados: Cristina Pérez y Luis Petri enfrentaron los rumores de infidelidad

El amor le tocó la puerta a Cristina Pérez hace dos años: fue Luis Petri. Es que, a partir de ahí, comenzaron a vivir una vida a pura intensidad y cariño sin pensar en el qué dirán y mucho menos en un mañana. A pocos días de su segundo aniversario, ya se encuentran totalmente consolidados. Anillos de compromiso, tatuajes en común y una demostración de apego que no dejan de mostrar. Aun así, en las últimas horas se dio a conocer un fuerte rumor de infidelidad que parecía que podría haber quebrado la pareja, pero supieron salir a flote contra viento y marea.

Si bien hasta el momento no se habían despertado dichos de que algo funcione mal en la pareja, en las últimas horas comenzó a circular una cierta información donde se afirmaba una crisis en su vínculo y el motivo era nada más ni nada menos que por una supuesta infidelidad por parte del candidato a Vicepresidente de la Nación.

Sin embargo, tanto a la periodista como a la mano derecha de Patricia Bullrich no se les ocurrió una mejor idea que afrontar esos dichos a través de un live en Instagram desmintiendo todo tipo de información, manifestando su amor y detallando que, probablemente, los creadores de aquella fake news lo hicieron para “ensuciar” la campaña de Petri.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Sin mucha producción ni preparación, el “vivo” lo empezó Pérez desde el living de su casa y a través de su cuenta personal, en donde comenzó diciendo que sería un video para aclarar a lo que refiere su situación sentimental. Para eso, lo unió a Petri, que se encontraba haciendo campaña en Entre Ríos, en la ciudad de “Crespo”, nada más ni nada menos que en plena Avenida. ¿Más incómodo no se podía? Aun así, a la pareja no le importó y apostaron a llevarle buena información a sus seguidores.

Más allá de aportar información, ambos protagonistas apostaron a resultar lo más naturales posibles y hasta la periodista, mencionó una y otra vez que querían sonar “transparentes” para que no parezca nada inventado. Por eso, para empezar, Cristina unió a su comprometido en el video y le comentó la razón del mismo. “Me están preguntando todos los periodistas lo mismo que supongo que te están preguntando a vos. Si nos separamos…” y ante eso, Petri le contestó: “¿Están locos? ¿De dónde sacaron eso? Es una locura”.

De esa manera, la reconocida periodista apuntó directamente a que esta noticia la inventaron para perjudicar la campaña de Petri a pocos días de las elecciones: “Yo les decía que miren mi Instagram, que anoche estábamos cenando, que posteamos fotos juntos o que me escuchen por la radio, que te nombro todo el tiempo. Están locos en inventar eso… Yo agradezco a los que nos llaman y nos preguntan con buena intención, pero también mi impresión es que como son tiempos de campaña quieren aprovechar y hacer daño. Por eso está bueno que nosotros lo aclaremos así porque todo lo que hacemos tratamos de hacerlo de forma transparente”.

Asimismo coincidió el político del PRO, quien indicó que viene de un medio en particular. “El 14 de octubre cumplimos dos años, amor. Me están llamando todos, no sé de dónde sacaron eso. Aparte estamos en un momento de la campaña, a pocos días de las elecciones y la gente solo quiere dañar. Eso viene de algún medio particular que lo dice y después algunos replican. Por eso es importante aclararlo porque nos dañan y lastiman”, sostuvo.

Para detallar un poco más sobre su intimidad y lo ensamblada que está la pareja, Cristina apostó a contar que además de haber cenado juntos en la noche anterior y de haber posteado fotos del momento romántico, también se despertó a las 5:30 de la madrugada para prepararle un café porque el candidato del PRO debía irse de viaje. “Si supieran que hoy me levanté para prepararte el café y te presté mi vaso…”, relató entre risas.

Y continuó: “Además, amor, como de vos no pueden decir nada, tienen que inventar esta pavada. Pero por otro lado, nosotros este tiempo la verdad es que los dos tratamos de no usar nuestra relación en forma política porque vos nunca buscaste eso y yo también de cuidarte y de cuidarnos, entonces creímos siempre a lo largo de este tiempo que la discreción es el camino por nuestros trabajos y por respeto a la gente. No usamos esta relación para nada que no sea nuestra vida en común y amarnos, entonces esto lo hacemos en función de la transparencia. Pero que también la gente sepa que nosotros no usamos nuestra relación para ningún tipo de marketing y eso también está bueno decirlo, ya que hablaron cosas que no son ciertas. Que la gente sepa nuestra posición”.

Ante eso, Petri expuso detalles que demuestran el amor que se tienen: anillos de por medio y ¡tatuajes! “Está bueno que la gente sepa lo cierto, que sepa que nos comprometimos el 13 de mayo, que estamos tatuados y que cumplimos dos años”, insistió y a la par mostraron sus brazos donde él posee una C al costado de su muñeca y ella, una L con la misma imprenta.

Después de toda la aclaración, terminaron el video generando nuevas ideas para un proyecto que quisieran llevar a cabo con respecto a los lives en Instagram que, según aseguraron, les fue muy bien en cuanto a las visualizaciones. ¿Cómo será el módulo? La idea es que el político cocine, ya que la periodista le manifestó que “lo hace muy bien” y que mientras tanto, ella relate la receta de todo lo que va haciendo y poniendo. ¿Se convertirán en nuevos instagramers?