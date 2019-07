Durante la noche del jueves y la madrugada de este viernes, el nombre de Cacho Castaña se convirtió en trending topic a raíz de la noticia que afirmaba que el cantante había fallecido. Sin embargo, solo se trató de un chiste sin gracia o una versión malintencionada que no tenía nada de cierto. Y así lo hizo saber el propio compositor de 77 años, quien no dudó en desmentir su propia muerte.

El autor de famosas canciones como Para vivir un gran amor, Café La Humedad y Garganta con arena, entre otras, salió al aire en el programa del Negro González Oro en Radio 10 y, entre broma y broma, aclaró que se encuentra bien de salud.

Antes de presentarlo, González Oro jugó a tener poderes sobrenaturales para revivir gente. Fue entonces cuando apareció al aire la voz del cantante, quien notó esta mañana que algo estaba sucediendo por la gran cantidad de llamadas que tenía en su teléfono al despertarse.

"Qué poder que tenés Negro, menos mal, porque estaba desnudo arriba del mármol de la morgue y estaba cagado de frío. Me enteré a las 7 de la mañana por los llamados. A las 11 me levanté y me di cuenta que venía otro candombe más. Hay que jugar al 48, el muerto que parla", ironizó.

Y sumó: “Aunque sea, gano 100 pesos para comprar cigarrillos Tengo que estar diez días de reposo para que pase la lumbalgia", agregó sobre su estado de salud”. A través de las redes sociales, Leticia Gourdin, la jefa de prensa del cantante, también desmintió la noticia de su muerte.

"Aflojen con boludeces. Aflojen con la salud de la gente. Aflojen. Cacho Castaña está bien, en su casa. Tiene una lumbalgia y por eso debe guardar reposo. Aflojen. Vayan a vivir la vida", escribió.

Hace un mes, el cantante celebró sus 77 años rodeado de famosos como Alejandro Lerner, Guillermo Cóppola y su mujer Corina, Coco Basile, Cacho Fontana, Fernando Burlando junto a Barby Franco, El Polaco y Karina La Princesita. El festejo fue en su bar, Café la humedad, ubicado en pleno corazón de Almagro, junto a su pareja, Marina Rosenthal.