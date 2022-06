“¡Con… de tu madre! ¡No soy yo!”: el enojo del sonidista de Canal 26 y otras perlitas televisivas

La vida laboral diaria tiene sus encuentros y sus desencuentros. En una fábrica, una oficina o en la televisión, los idas y vueltas son constantes. El único inconvenientes es que en los estudios de TV, a veces, las peleas salen a luz y se hacen públicas. El martes por la noche, en el pase de La Noche de Canal 26, el noticiero que conducen Sol Pérez y Sebastián Dumont, y PM Noticias, a cargo de Gustavo Mura y Javier García, quedó en claro que un roce, un insulto o un grito pueden volverse virales en segundos.

Los conductores debatían sobre la crisis alimentaria a nivel mundial que fue gererada por la invasión de Rusia a Ucrania. En el medio de esa charla, Mura lanzó: “Tengo un ruido que me está molestando”. En intentó seguir con su opinión. Hasta que se detuvo en seco porque se escuchaban ruidos extraños en todos los micrófonos.

La situación era complicada. Mura podría haber pedido ir a un corte para arreglar el inconveniente. Pero eso no sucedió. Como los ruidos y las voces de fondo seguían, Dumont dijo: “A ver si podemos cerrar el retorno”. Enseguida, Sol acotó: “Sí, se está complicando bastante”. Fue entonces que Mura tomó la posta y acusó a uno de sus compañeros: “Estamos con problemas de sonido, a ver si el sonidista nos puede prestar un poquito de atención”. No pasó un segundo, que se escuchó el grito claro del técnico: “¡Concha de tu madre! ¡No soy yo!”.

Tras el tremendo exabrupto del trabajador, los cuatro conductores intentaron seguir adelante con el debate. Mientras Dumont seguía con su opinión, Mura hacía señas a la producción detrás de cámaras para que finalicen los problemas de audio. Enseguida se escuchó la voz de un hombre que decía: “Ya lo cerré, estaba abierto el micrófono del negro este, que entraba por arriba”.

Entonces, Mura volvió a arremeter contra los técnicos: “Te juro que trato de seguirte, pero no puedo. Me resulta bastante difícil. No sé si alguno lo siguió y le puede responder”. De inmediato, se escuchó otra queja más de uno de los trabajadores: “¿De qué está hablando este chabón?”. Segundos después, los sonidos desaparecieron y el noticiero pudo seguir con normalidad. Veremos qué pasará en el canal tras tremenda pelea.

Claro que han sucedido cuestiones parecidas en muchas otras ocasiones. En mayo del año pasado, por ejemplo, Luis Majul entrevistó al ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, quien se encontraba en un movil al aire libre, mientras analizaba la situación sanitaria de la Ciudad en el marco de las nuevas medidas de aislamiento.

De golpe, el conductor lo cortó y le dijo que debían ir a un corte comercila. "Ministro, eh, eh, eh. No tome frío, son unos minutos solamente de corte. Muy poquititos, ¿sí? Brevísimo", le explicó Majul. Claro, los sonidistas no llegaron a cortar el audio del móvil. Entonces se oyó al ministro porteño decir: “No tomes frío, pero vamos a una pausa... Y si vamos a una pausa, voy a tomar frío".

En ESPN también sucedió. El partido entre Patronato y Defensa y Justicia del año pasado fue muy polémico. En el entretiempo, los entrenadores Ivan Delfino y Sebastián Beccacece casi se agarran a golpes de puño en el vestuario. El debate en el programa de Sebastián Vignolo se inclinaba por Delfino. Pero todos los panelistas de mantenían en un discurso moderado.

Hasta que hicieron el pase con Alina Moine, cuando comenzaba su programa SC Night. En ese moemnto, el "Cholo" Scottile dijo sobre director técnico de Defensa y Justicia: "Lo que tiene es que Beccacece es muy pelotudo". Y Marcelo Benedetto le respondió: "Yo lo cago a trompadas". La actual novia de Marcelo Gallardo debió gambetear la situación con todo su profesionalismo.

Tampoco se salvaron en TN. Todo ocurrió cuando Nicolás Wiñazki y Carolina Amoroso conducían TN Central. En ese momento, Marcelo Bonelli era entrevistado a través de Zoom par aque hable sobre la extensión de la cuarentena por 15 días en junio de 2020. Fue ahí que, la frase de Bonelli salió al aire: “En este programa son todos pelotudos”. En ese momento el plano tomaba al periodista Alfredo Leuco.

Otras dos de TN y con Adrián Ventura de protagonista. En 2018, el periodista fue nombrado al aire para que cuenta la agenda que el entonces presidente Mauricio Macri tenía en el marco de la cumbre del G-20. El problema era que ni Guillermo Lobo, ni Lorena Maciel sabían que el panelista estaba en el baño.

Por eso, al nota que insistían con que saliera al aire, Ventura debió blanquear su situación en vivo. “Estoy en el baño”, pudo decir el periodista. Tras un breve silencio, los conductores siguieron con otros temas. Pero el micrófono de Ventura siguó abierto y se escuchó una flatulencia en TN.

La última, el periodista se encontraba hablando de las medidas económicas impulsadas por el ministro de economía Martín Guzmán y sus diferencias con la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, cuando de repente, y visiblemente molesto, estalló con sus compañeros: "¡Por favor silencio en el estudio!".

Si bien no se apreció en el vivo, Ventura escuchó la charla que mantenían fuera de cámara sus compañeros y como los ruidos no cesaban, explotó: "¡Por favor silencio! ¡Silencio en el estudio!". Claro está, el breve fragmento no tardó en convertirse en viral y fueron muchos los usuarios que resaltaron la actitud del periodista al aire: "Mal, me sentí como si un profe me estaría cagando a pedos en el aula" o "No le dieron mucha bola", fueron algunos de los comentarios en las redes.