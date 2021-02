Con el beboteo ya no alcanza: tensión en Telefe por los números de Pérez y Barili ante el avance de Telenoche

Las autoridades de Telefe confiaban en que los números del noticiero central del canal de las pelotitas "levantarían" con el regreso de la "dupla periodística de oro" de la emisora: Rodolfo Barili y Cristina Pérez. Sin embargo, los números no sólo no acompañaron al noticiero, sino que Telenoche logró -luego de la salida de María Laura Santillán, pero todavía sin la renovación prevista para el 17 de febrero- acercarse como no lo había logrado en todo el 2020.

Barili y Pérez capitalizaron con fuerza los rumores de relación dos años atrás, aunque el año pasado dejaron en claro al aire sus diferencias en torno a la administración de la pandemia y a la gestión de Alberto Fernández. "Lo extrañé, Rodolfo", le espetó al aire la conductora. Barili respondió con un tímido: "Yo también".

El "chichoneo" que supo levantar el rating del noticiero ya no funciona y con el relanzamiento de Telenoche a la vuelta de la esquina, las autoridades de Telefe miran con lupa qué cambios podrían implementar para evitar la sangría de audiencia que, proyectan, podría capitalizar El Trece tras la salida de María Laura Santillán y el nuevo formato con Diego Leuco y Luciana Geuna -quien permanece aislada tras haber dado positivo de Covid- como conductores.

Cómo será el nuevo Telenoche

El 17 de febrero, el mismo día en el que comenzará el cronograma de regreso a clases presenciales en la Ciudad, Telenoche relanzará su formato, ya sin María Laura Santillán en la conducción. Además de la incorporación de Jorge Lanata, se suman nuevos periodistas al noticiero. El llamativo mensaje que la ex conductora compartió mientras El Trece anunciaba al nuevo equipo.

En la comunicación oficial, el canal recordó a los viejos conductores del ciclo, pese a que la mayoría -como en el caso de Santillán- se fueron en malos términos del noticiero. "Con la conducción de Diego Leuco y Luciana Geuna, el noticiero más premiado de la televisión argentina inaugura una nueva etapa. Una renovada dupla al frente del ciclo que tuvo, a través de las décadas, a Mónica Cahen D'Anvers, Andrés Percivale, Cesar Mascetti, María Laura Santillán y Santo Biasatti como sus históricos referentes".

Una de las principales novedades será la columna semanal que realizará Lanata, quien se incorpora al equipo del noticiero. En tanto, Daniel Malnatti seguirá con "Argentina increíble", un ciclo descripto como "historias de un país que no deja de sorprendernos y, muchas veces, indignarnos". En tanto, Martín Ciccioli "pondrá su particular mirada al servicio de las historias que pocos ven, pero muchos argentinos padecen".

En el comunicado oficial también se destaca: Mario Markic nos deleitará con sus fantásticos relatos, y Federico Wiemeyer nos traerá más historias de misterio y asombro. Rolo Barbano, por su parte, pone la lupa en los casos policiales más resonantes del país".

Nelson Castro se sumará para continuar con la cobertura de la pandemia de Covid-19; mientras que para cubrir el año electoral, el canal eligió a Carlos Pagni, Joaquín Morales Solá, Eduardo Van der Kooy, Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano. José Bianco, por su parte, continuará con las coberturas de fenómenos climáticos externos.