Con el Gardel de oro, Wos rompió los esquemas: de cantarle a CFK, al rumor de romance con la China

Si el tango dice 'que 20 años no es nada', ¿cuánto significarán 10? Al menos lo suficiente como para establecerse como el artista moderno más destacado de la Argentina. Es que Valentín Oliva, mejor conocido como Wos, tenía 14 años en 2013 cuando comenzó a hacerse popular ante la escena del freestyle nacional, tras competir de igual a igual en El Quinto Escalón, el certamen que juntó a la vanguardia del género entre 2012 y 2017 para hacer batallas de gallo en el Parque Rivadavia.

Ayer, a menos de una década de su debut, el rapero fue la gran figura de la 24° edición de los Premios Gardel, quedándose el oro y cinco estatuillas más por su álbum Oscuro Éxtasis, dejando en claro que ya no es un niño, sino una figura de peso pesado tanto en lo comercial como en lo artístico.

La fama nunca es gratis

Mientras el joven sigue creciendo en popularidad, también lo hacen algunos escándalos que comenzaron a desarrollarse a su alrededor, muy a su pesar.

"Yo de los raperos personalmente lo conozco a Wos nada más, que una vez fue y me hizo un rap en el Senado. No era vicepresidenta, guarda. Y nadie soñaba con que alguna vez volviéramos a estar en donde ahora estamos. Ni siquiera los propios. Entonces, tiene un mérito", declaró la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante una conferencia de prensa a mitad del año pasado.

Lo hizo en el marco de elogiar la política de Conectar Igualdad, y las computadoras como las que usó L-Gante para dar sus primeros pasos en la música. Recibir tal halago, que implicaba la confirmación de que el último ganador del Gardel de oro había estado dándole un show privado a una de los pesos pesados de la grieta, desató un sin fin de críticas. Aunque, por cada una de ellas, su popularidad creció.

Wos desde siempre supo y pudo convivir con esta dinámica de acusaciones. Fundamentalmente porque su contenido poético y musical es esencialmente crítico contra instituciones, gobiernos y el sistema en el que vive. En Canguro, la canción que lanzó en 2019, esta tendencia quedó más que evidente: "No para de toser, trabajando doce horas; cobra dos monedas al mes pa' mantener cuatro personas; y no hables de meritocracia, me da gracia, no me jodas; que sin oportunidades, esa mierda no funciona. Y no, no hace falta gente que labure más; hace falta que con menos se pueda vivir en paz; mándale gas, no te perdás, acordate en dónde estás; fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás".

¿Tocó con la China Suárez?

El artista también estuvo en boca del periodismo de espectáculos cuando sonó como el tercero en discordia durante la separación de Eugenia "China" Suárez y Benjamín Vicuña. En aquella oportunidad la panelista Evelyn Von Brocke lo vinculó directamente a la rubia y aseguró que algo había sucedido entre ellos.

"Ella se reunía con gente, se sentía sola. En esa cuestión empezó a atravesar distintos mundos. Uno de los mundos fue el de la música de los raperos. Otro estilo de vida al que ella no está acostumbrada, y le gustó. Empezó a tener onda con uno, un tal Wosito Bebito. No fue ahora, fue en una etapa de conflicto que trajo que se separen en un momento", relató la ex de Fabián Doman en aquella oportunidad.

La información fue negada por el amigo personal de la actriz, el periodista Marcelo Polino, quien no sólo desmintió el rumor, sino que aclaró en nombre de ella que "se están inventando un montón de cosas" y que "no hubo terceros en discordia". Con el diario del lunes y viendo lo enganchada que está con su pareja Rusherking y el mundo musical que representa, los rumores tienen otro sentido.

Lo nuevo que no termina de nacer y lo viejo que no termina de morir

Desde que el trap se subió a la escena popular local, los cuestionamientos por parte de los referentes de otros géneros musicales más propios del siglo pasado, se hicieron cada vez más intensos.

Como cuando a principios de los 2000 la música electrónica era atacada por artistas que la negaban y cuestionaban su calidad artística, el nuevo groove que hoy llena las principales carteleras del mundo, fue ninguneado y atacado con brutalidad.

Cuando Wos en la canción Sangría que lanzó junto el artista Trueno dijo "te guste o no te guste somo el nuevo rock and roll", se liberó todo un parque jurásico que se sintió tocado por lo que dijo y que aprovechó para contestarle que todo tiempo pasado fue mejor. Es que sin dudas fue una frase polémica, aunque generó una cantidad de ruido que se preguntó si la rebeldía actual era hospedada por la música de hace cincuenta años o la de ahora.

Luego de lanzar la frase, una cuenta de fanáticos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se encargó de subir una imagen con Wos protagonizando la tapa del disco Luzbelito. Ante el comentario de un usuario que lo definió como "impresentable", fue el mismísimo cantante Indio Solari quien se encargó de defender a la joven revelación musical.

"No sean jodidos....ese muchacho se dedica a otro género musical y tiene su talento. No sean rivales del músico. No está bueno. No les gusta, no compren sus soportes y no vayan a ver sus shows, ¿pero agredir a un músico?. Mmmmm", disparó el dueño de la misa ricotera.

Justamente, el cantante de más de 70 años es el autor de una de las frases que más definen este momento de la música local: el futuro llegó hace rato.