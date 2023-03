Con guiños a Messi, Maradona Shakira y Piqué: Bizarrap lanzó su sesión 54 junto a Arcángel

Si en los últimos años hubo un artista argentino que tuvo un crecimiento vertiginoso en su carrera a nivel internacional, ese sin dudas es Gonzalo Julián Conde, mejor conocido como Bizarrap. El productor viene de sacar su Sesión 54 junto al puertoriqueño Arcángel y, sin que hayan pasado 24 horas, el tema es un total éxito que ya acumuló casi 10 millones de vistas.

"El día que yo haga una sesión con Bizarrap va a pasar lo mismo que yo hago con todos los ritmos. Es que ese es mi trabajo, yo soy un tipo que asesinó los ritmos, eso es lo que podría suceder el día que yo haga una sesión con Bizarrap", así comienza la canción que recién vio la luz. Y no se equivoca, porque el flow y el ritmo logrado por ambos artistas ya está dando que hablar entre los fanáticos de los nuevos géneros musicales que atraviesan todo el planeta.

En el nuevo video que ya está rompiendo récords en Youtube, se puede ver al argentino con una remera de la Selección Argentina que lleva el nombre de Paulo Dybala. La misma se puede ver cuando el cantante dice que el músico es una mezcla del jugador de la Roma y Lionel Messi. Aunque no es la única mención a la Scaloneta.

"Me junté con el Biza, Biza, combinación de Dybala con Leo. La competencia la parto y como el Dibu, por el bicho me paso el trofeo, prra", cierra en relación al arquero, figura en Qatar 2022. Y para continuar con las referencias a la celeste y blanca, también menciona al mejor de todos los tiempos y al hombre que vengó a los pibes de Malvinas en una cancha de fútbol. "Este flow legendario no tiеne adversario, como Maradona en la cancha", canta sobre el Diego.

El cantante puertoriqueño, durante toda la canción, maneja el tono altanero que el género demanda. Con frases como "cabrón, yo vengo del barrio, difícil fue mi viaje" y "estos traperos son mis hijos, fui parte de su niñez", envalentona el enfrentamiento entre los referentes de la nueva música popular.

También en la novedad se sueltan las típicas exageraciones y ostentaciones típicas de los artistas de este tipo de ritmos, como "le pedí al contable un millón pa’ gastar este mes" y "tres millone’ y pico en las prenda’".

El nuevo hit no se escapa de la fama que logró la anterior sesión, la 53, la cual Bizarrap grabó junto a la colombiana Shakira y se transformó en un éxito automático y en un himno para cualquiera que se haya sentido traicionado por una pareja. “¿Qué le pasa al piloto, que no aterrizó desde que despegué? Mi tiempo lo esperé, no me desesperé. Descansé un par de año’, volví y me pegué. Matándolo’ como Shakira a Piqué", canta Arcángel.

El éxito del músico de Ramos Mejía viene en franco crecimiento. Hace algunas semanas participó junto a Shakira del show de Jimmy Fallon en la televisión norteamericana y volvió a dejar en claro por qué es uno de los artistas argentinos del momento, junto a otras referentes del género como María Becerra, Nicky Nicole, Lali Espósito y Tini Stoessel. "De Puerto Rico a Argentina, esto volvió a quedar bellaco, yeah. Bizarrap. Bien ahí, guacho, la rompimo’", termina la canción que ya va camino a ser un nuevo logro en la carrera del hombre de los anteojos negros.