"Con la 'China'...": Benjamín Vicuña habló por primera vez del affaire con Mauro Icardi

Benjamín Vicuña hace tiempo que decidió empezar a dar a conocer su versión de todo lo que sucedió en el “WandaGate” con su ex mujer, Eugenia “China” Suárez, el delantero del PSG, Mauro Icardi, y la empresaria Wada Nada. A principio de semana, el actor reveló cómo vivió el escándalo mediático y qué decisión tomó a la hora de leer lo que se escribía sobre la madre de sus hijos menores, Magnolia y Amancio.

"Sinceramente, me preservo, no voy a andar consumiendo cosas que me hacen mal”, dijo el actor al ser consultado sobre si había visto las dos partes de la entrevista que Wanda le dio a Susana Giménez.

"Hablamos con ella (por la 'China'), sí. Soy un tipo grande, tengo 43 años y está clarísimo que nuestros hijos están por delante de todo, así tiene que ser", agregó, al ser consultado sobre el actual vínculo que mantiene con la madre de sus hijos.

Consultado sobre la defensa que realizó por los ataques machistas que sufrió Suárez, el actor reconoció: "Fue lo que me nació en un momento en el que sentí que había un ataque desmedido, pero no estoy señalando ni a la prensa, ni nada. Estoy hablando con una cosa social, de una tendencia que tenemos al boicot y a auto destruirnos”, dijo en uno de los últimos pasajes de la nota.

Cabe recordar que Vicuña si mantuvo diferentes conversaciones con su ex cuando empezó a estallar el escándalo del affaire con Icardi; siempre con el objetivo de cuidar a sus dos hijos de la exposición mediática del tema.

Hace dos semanas, Vicuña celebró su cumpleaños número 43 rodeado de todos sus hijos y lejos Suárez. En ese momento realizó una llamativa y lapidaria reflexión sobre el amor tras la ruptura con la madre de sus dos hijos menores y el "cumple gate".

"Me encantaría volver a enamorarme, por supuesto. Todos tenemos el derecho", arrancó el chileno en declaraciones televisivas, al tiempo que sumó: "El amor duele, como dicen por ahí. Pero el amor es hermoso y tengo mucho amor, gracias a Dios. De mi gente, de mis amigos, de mi familia, de mis hijos. Creo en el amor en todas sus formas".

Pese a que se lo vinculó con la diseñadora Romina Pigretti, el propio entorno del actor se encargó en su momento de aclarar que no estaba en una relación e incluso apuntaron contra la ex socia de Micaela Tinelli por haber "expuesto" el incipiente vínculo.

Soltero y alejado de su última pareja, Vicuña celebró su cumpleaños con sus hijos: Bautista, Beltrán, Benicio, Magnolia y Amancio. Si bien la "China" Suárez optó por ni siquiera dedicarle unas líneas a su ex pareja, Carolina "Pampita" Ardohain sí lo hizo: compartió un tierno video en el que los hijos que tuvo Vicuña le deseaban un feliz cumpleaños a su papá.

"Me pareció re lindo de mis hijos todo lo que le decían. Cómo lo valoraban como papá y lo quise compartir", explicó "Pampita" a los medios, aunque evitó pronunciarse sobre el llamativo silencio de la "China" Suárez.