"Con la edad no me rompas los huevos": Holder ninguneó a Taboada y se cruzó con Sabrina Rojas

La hegemonía con la que durante años el Bailando por un Sueño y sus programas satélites se quedaron con la pantalla de El Trece, parece haber quedado atrás cuando se comparan esas ediciones con la actual que saldrá por América TV. Retrasos en el lanzamiento, preocupaciones de la planta laboral y una enorme cantidad de famosos ignotos, son un ejemplo de esto. Ahora, quedó en evidencia la orden de utilizar a Tomás Holder para iniciar la temporada de polémicas públicas y mediáticas, aunque mucho no logró.

La utilización del ex Gran Hermano como mascarón de proa de los conflictos que alimentan las repercusiones del reality de danza quedó tan clara como el agua. El problema es que, el personaje, apela siempre a los mismos recursos. En su paso por distintos programas del canal, en todos actuó como un joven de 22 años que, producto de las redes sociales, desconoce a muchas de las famosas que encabezan la televisión.

Sólo en LAM, aseguró que a Yanina Latorre la conoce solamente por su hija Lola, que la tiene en el Instagram. "¿Cómo era tu nombre? ¿Nancy?", le lanzó a la periodista Andrea Taboada, como para seguir sumando en el mismo sentido y agrandar la herida de la enemistad que mantiene la panelista con Pazos, ex "angelita" del ciclo que conduce Ángel de Brito.

Más tarde contestó un tuit de Florencia de la V hacia él y su madre, Gisela Gordillo, donde la conductora los trataba como "dos hipócritas que intentan tirarse lavandina". "¿A Flor de la V la conocés?", le preguntó De Brito. "No", respondió el influencer. "¿Cómo no la vas a conocer a Flor y me conocés a mí? Es más que yo ella", remató Latorre, dejando en silencio al rosarino.

Esta dinámica de ninguneos se vio también en El Debate del Bailando, el programa satélite que conduce Denise Dumas. Allí Holder aplicó su magia con Cora de Barbieri, una periodista de las más destacadas del elenco. El musculoso se reía y era porque, supuestamente, no recordaba su nombre. "¿De qué te reís?", lo increpó la mujer. "Se está riendo porque no se acuerda tu nombre, Cora", le explicaron a la profesional. "Si querés me pongo un cartel acá", contestó ella.

"Me río porque coincido con Laura (Ubfal), que me cae genial, pero si querés ponerte el cartel, ponételo. Tranqui", remató el rosarino. "¿De qué te reías recién con la devolución que hizo Laura?", volvió a preguntar Barbieri. "Que coincido con lo que dice Laura. ¿No me puedo reír? ¿Está mal?", lanzó Holder en tono provocador. "Pareció medio irónico. No está mal. Nos gustan más risas acá", indicó la periodista. "Ah, viste. Está bueno. Ponete el cartel", disparó el influencer, en un tono claramente provocativo.

Lo mismo sucedió con Sabrina Rojas en el mismo programa. "Ustedes, en Gran Hermano, estaban muy encerrados y no sabían lo que se decía afuera", indicó Dumas. "Bueno, Holder casi no estuvo encerrado. Estuvo una semana", exclamó Rojas, con la intención de meter el dedo en la llaga. "¿Ves que la que la sigue es la señora? ¿Ves que me busca?", contestó Tomás.

"Ah, ¿soy señora? Mirá, yo te voy a decir algo. En algún momento vas a ser señor. Todos vamos a ser señores. Con la edad, no me rompas los huevos", rechazó la ex de Luciano Castro. "No, no creo, a los 50 no llego", aseguró el rosarino, exponiendo su necesidad de atención con tópicos de este tipo que buscan llamar la atención, el afecto del público y hasta la lástima de los demás.

Fue entonces que Cora le preguntó si le hacía mal recordar que sólo estuvo una semana en la casa más famosa del país. "No, pero me está ninguneando. Si quieren que yo ningunee, ninguneo", reveló el musculoso. Así fue como, durante su paso por LAM, Marcela Feudale le explicó que "cuando te quieren ningunear en Twitter, en Instagram, te dicen 'señora'".

Es cierto que la aceleración de esta dinámica de polémicas ya había comenzado con el cruce con Latorre a partir de su hija Lola, que llevó a la panelista a contestarle y acusarlo de mitómano por inventar que habían chateado con ella, cuando solamente él le había escrito sin ninguna devolución por parte de ella.

"Que ni se le acerque, que mi hija está para otra cosa, no le gustan los inútiles", reclamó Latorre el viernes en LAM. Antes había expuesto una captura en su Twitter donde cuestionaba la veracidad de la versión que dio Holder. "Los mensajes que le mandó a Lola en 2019 y 2020 el mitómano este. (Esta es su cuenta original que le suspendieron). Que vaya a colgarse de otra, y que deje de mentir. Jamás Lolita le escribió ni le contestó", escribió. En la conversación Holder le había contestado historias y hasta le había propuesto hacer un TikTok juntos.

"La guerra la empezó él hablando mal de mí en el programa de Mariana Fabbiani", escribió Latorre en otro posteo. Antes el rosarino no había tenidos lindos comentarios hacia Lola y había dicho que juzgaba "mucho a la persona por la familia", en relación a Yanina. Una demostración más de que el ida y vuelta fue más falso que dólar celeste y estuvo orquestado para generar polémicas y alimentar al Bailando por un Sueño.

En busca de este tipo de iniciativas se lo vio el lunes en LAM. "Ricardo Fort era un ídolo. No quiero estar a la sombra de nadie. Soy Tomás Holder. Él era multimillonario, yo no. Arranqué de abajo", describió, haciéndose eco de la comparación con una figura emblemática del ciclo y de la cultura popular argentina.

Allí estuvo con Agostina Caute, la bailarina que lo acompañará en la pista. "Estamos bailando bien, laburando un montón. Tiene mucha memoria", reconoció la mujer. "Para bailar, no para recordar personas", ironizaron en el piso. "Cuando algo no me interesa ni me pongo a pensar", explicó Holder para detallar lo que le ocurría ante tantos desconocimientos imposibles.

En el programa que conduce De Brito también adelantó sus intenciones de ser el ganador del reality. "Tengo las re ganas. Apenas me enteré de que iba a ir al Bailando, no lo quería ganar. Entré y dije 'participo y que sea lo que Dios quiera'. Y ahora me estoy levantando y digo 'lo quiero ganar'. Quiero que sea mío", sentenció.