Con la misma moneda...: quién es la agente inmobiliaria que conquistó a Diego Torres

Durante los últimos meses del año pasado, los rumores de crisis entre Diego Torres y Débora Bello se habían instalado con fuerza. Luego de 17 años de relación, los padres de Nina Torres habían sorprendido a propios y extraños al anunciar que se casaron a fines del 2020. “Y un día... ¡nos casamos! Después de muchos años de estar juntos y de haber armado una familia, como lo imaginamos y lo hablamos hace tanto tiempo, nos casamos", había contado el músico.

Pero la felicidad duró realmente muy poco, ya que en noviembre comenzaron a correr con fuerza los rumores que afirmaban que el músico y la ex modelo estaban atravesando una dura crisis sin retorno. Lo cierto es que el autor de "Andando" le puso fin a las especulaciones al confirmar que se había separado de Bello. "Estoy solo, suelto. Sí (estoy separado), estamos pasando un momento complicado, pero nos queremos mucho", había contado.

De acuerdo con el cantante, los 17 años de pareja no fueron fáciles de sostener. "Estas son cosas de las relaciones largas, que tienen sus idas y vueltas. La pandemia nos afectó. Pero nos llevamos bien. Nos queremos mucho", agregó. Pero de aquella confirmación ya pasaron más de cuatro meses y, tal y como le ocurrió a Bello con Nicolás "Tacho" Riera, el músico inició un nuevo romance con Martina Díaz, una joven personal trainer que, además, es una de sus más grandes fans.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La noticia fue dada a conocer por Paula Varela, quien reveló que la mujer es empleada de una empresa reconocida de real state y que conquistó al artista después de unos años de amistad. "Ella estuvo muy de novia con un jugador de fútbol hace mucho tiempo. También se dedica a la actividad física porque es personal trainer, estuvo en pareja con Martín Saric que jugó con su hermano en San Lorenzo", sumó Mariana Brey.

Y completó: "Yo lo conozco a Martin y me consta que estuvieron enamorados, pero en un momento se rompió. En ese entonces no terminaron bien. Esto coincide en este fanatismo por Diego que la lleva a tener una relación. Para su ex, es una relación rara”. De acuerdo don Varela, la flamante pareja se conoce desde hace cinco años, sostuvo que se trata de una relación amorosa “fresca” y aclaró no se superpuso con la de Bello.

Al parecer, el cantante la conoció a partir de su deseo de comprar un departamento en el Chateau Libertador. "Es agente inmobiliaria. trabaja para una agencia muy top. Cuando él llegó, ella flasheó porque es fanática. Diego la invitó a ver el show. Así es como que se conocieron. Quedaron como buenos amigos y ahora, como está soltero, avanza. No solo es la novia, sino me dicen que él está muy enamorado de esta chica. Están juntos y mucha gente de su círculo personal lo sabe”, explicó.

Leer mas En Aspen y con amigos, Débora Bello y Nico Riera estarían en pareja y ya habrían viajado juntos

El día de ayer se dio a conocer que Débora Bello comenzó una relación con Nicolás "Tacho" Riera. Su primera cita fue en las playas de Miami, Estados Unidos, y luego disfrutaron de la nieve de Aspen. Como si esto fuera poco, comparten un grupo de amigos en común con los que suelen hacer viajes juntos y están por viajar en dos semanas a Costa Rica para pasar unas vacaciones románticas. "Ella parece que muere de amor", señalaron desde canal Trece.