¡Con la Scaloneta no se jode! Quién es el jugador de la Selección que habría conquistado a Luciana Salazar

Desde hace mucho tiempo que Luciana Salazar no la pasa bien en el amor. Su última relación "estable" y conocida fue con Martín Redrado, con quien durante los últimos años tuvo idas y vueltas, peleas y reconciliaciones, denuncias, gritos y más peleas, y hasta acusaciones de brujerías. Pero al parecer, después tanto tiempo la modelo decidió volver a apostar al amor y nada más ni nada menos que con una figura de ¡la Scaloneta!.

Recordemos que el año pasado, varios rumores indicaban que la mamá de Matilda había conocido en Estados Unidos a un hombre que le encandiló. El muchacho en cuestión era futbolista, vivía en Miami desde hace poco tiempo y tenía sólo 22 años. El nombre que circuló con fuerza fue el de Matías Pellegrini, jugador que se desempeñaba en el Inter Miami CF, el club que representa a la Florida en la Major League Soccer en los Estados Unidos, actualmente en Estudiantes.

De hecho, en aquel momento habían circulado imágenes de la cena romántica que tuvieron el deportista y la modelo, y la historia de cómo se conocieron: la primera vez que se vieron fue por un grupo de amigos que tienen en común. Se los vio muchas veces juntos y llamaron la atención. Pero el tiempo pasó, la relación no superó la faceta de un simple affaire y la hermosa blonda volvió a fijarse en un futbolista, aunque esta vez se desempeña en el fútbol europeo.

El último fin de semana, Marcelo Polino, el periodista e íntimo amigo de Luli Pop, contó que la modelo estaba saliendo con un jugador actual de la Selección Argentina. Si bien se negó a revelar más datos, como el nombre de dicho futbolista, surgió el nombre de "Nico". Y por descarte, el único Nicolás soltero de la Scaloneta es Nicolás González, volante de la Fiorentina, club que milita en la Serie A de Italia. "Es soltero, no tiene compromisos", contaron en Socios del Espectáculo.

De acuerdo con el programa de canal Trece, la rubia estaría comenzando una relación con González, aunque antes de dar el nombre del futbolista de la Fiorentina compartieron un audio de Polino en el que se escuchaba lo que dijo en su programa radial. "¿Cómo es eso que no puede blanquear su noviazgo? ¿Tiene novio?", le consultó Mariana Brey al periodista de radio Mitre.

Y este, muy misterioso, le contestó: "No sé si lo voy a contar todo, pero ayer paso por lo de Luciana Salazar. Hablo para organizar porque íbamos a ir a comer.​ No le conozco un novio y sé que me va a matar por lo que voy a decir, pero voy a la casa y la veo a ella con el dedito en el teléfono. Le reclamo que acabo de venir de viaje de otro país. '¿Con quién estás hablando?' .'No, nada, nada', me dice. A mí no, mamita. Le chusmeé el teléfono y era un jugador de la Selección Argentina".

Fue entonces que la propia Brey en el ciclo de canal Trece, sumó: "Nico González es ariano, del 6 de abril, cumplió 24 años. Súper activo. Ojo, él le manda mensajitos a varias, es re buen mozo y buen compañero". A lo que Paula Varela agregó: "Es soltero, empezó por Instagram, siguió por WhatsApp y nos cuentan que ya hubo un encuentro" "Es un muchacho de familia, muchacho joven, con proyección internacional", sumaron en el ciclo.

Según contó Varela, todo inició a partir de unos "likes" que el futbolista le habría puesto a ella en Instagram. “De mi vida privada no voy a decir nada, lo dejé muy en claro todas las veces que me vinieron a preguntar. Igual Poli nunca va a decir nada, nunca va a decir un nombre o algo. Imaginate que es mi familia, tiene códigos. Por ahora estoy bien así como estoy en mi vida, bajo llave”, sostuvo Luciana, consultada sobre este tema.

Desde que su relación con Martín Redrado llegó a su fin, poco se sabe de la vida sentimental de Luciana Salazar. De hecho, no se sabe nada más que rumores. Sin ir más lejos, lo último que se supo del plano amoroso de la modelo es que estaba manteniendo un affaire con Pellegrini. Todo esto tiene una razón: según trascendió el año pasado, la rubia tiene un contrato muy lucrativo con Redrado que le prohíbe blanquear a su nueva parejas.

En realidad, no es que le prohíbe, sino que el documento perdería su validez si la ex participante de La Academia de ShowMatch apuesta nuevamente al amor tras su ruptura con Redrado. ¿De cuánto estamos hablando? Hasta los 18 años de Matilda, el economista se tiene que hacer cargo de un gasto de 3.500 dólares mensuales, lejos de los 13 mil dólares que mencionó Majo Martino a mediados de marzo de 2021.

De acuerdo con Pía Shaw, el acuerdo firmado en diciembre de 2016 señala que “Redrado y Salazar tienen una cláusula que incluye el pago de 3.500 dólares en concepto de vivienda sin incluir servicio doméstico. Esta mensualidad corresponderá desde los tres meses antes del nacimiento hasta los 18 años de Matilda: "Este evento se suspenderá, dice el contrato, cuando Luciana esté conviviendo con otra pareja”. “Por eso ella esconde los novios. Te acordás el señor de Campana que habíamos contado, que terminó preso, ella estaba enojadísima y decía que era el amigo. A la que tenés un novio, te corta los víveres", había acotado Yanina Latorre.

Por esta razón, Karina Iavícoli aseguró que no cree en esta historia de amor entre el futbolista y la vedette. "No le creo nada. Luciana mantiene hace años una relación con un contador que vive en Zárate que se llama Marcelo Aun. Estuvo hace poco con él en Nueva York. Cuando dicen que tiene un roce con otra persona, le viene bárbaro porque todavía no blanquea esa relación con Marcelo, quien se divorció de quien era su esposa por Luciana Salazar", sentenció.