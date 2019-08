Con Malaika y con un dibujo en su pancita: así confirmó Zaira Nara su segundo embarazo

Si bien los rumores rodeaban a su hermana Wanda, finalmente fue Zaira Nara quien confirmó su embarazo: la modelo y su marido Jakob von Plessen pronto le darán un hermanito o hermanita a su hija Malaika.

La panelista Débora D'Amato ya había anticipado la noticia y Zaira aprovechó el festejo de cumpleaños que le prepararon en el programa Morfi para hacer el anuncio. Así, al decorar una torta en el programa, agregó un chupete, un babero y un body de bebé.

"¿Querés que les contemos qué tiene mamá en la panza?", le preguntó al aire a la pequeña Malaika. Fue entonces que se levantó la remera para mostrar su pancita, donde había escrito "Hola Morfi".

"Zaira Nara":

Porque cumple años y confirmó que está embarazada

"Había que esperar un poquito y Mali se enteró ayer", explicó la modelo. "Quería que se entere primero la familia y amigos, que supieron guardar el silencio. Se agranda la familia de Morfi. Estamos de tres meses. Me siento contenida, es el ámbito más lindo donde puedo tener un bebé porque este es un programa familiar".

Zaira agregó que se enteró del embarazo con un test que realizó junto a su marido. "Un día salí de Morfi y le dije a Jakob: 'Para mí estoy embarazada'. Además, un día vino Mery (Del Cerro, que estaba en el piso) y me dijo que me había soñado embarazada. No lo podía creer", relató, y agregó que su hermana Wanda también adivinó el embarazo.