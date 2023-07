"¿Con qué necesidad?": Vicuña, Pampita y el detrás de la "venganza" contra la China

Quién te ha visto y quién te ve. El reencuentro público entre Benjamín Vicuña y Carolina "Pampita" Ardohain en la ceremonia de entrega de los Martín Fierro generó un fuerte revuelo dentro del salón y, como era de esperarse, también impactó en las redes sociales. A la excesiva buena onda que mostraron para las cámaras, se le sumó el cómplice coqueteo que mantuvieron durante toda la noche y el fallido del chileno durante su discurso no hizo otra cosa que volver a instalar los rumores de una posible reconciliación. Tiembla el marido de "Pampita".

Vicuña llegó minutos antes al Hilton de Puerto Madero, escoltado por Bautista, su hijo mayor. El primer cruce se dio en la alfombra roja cuando, en medio de una nota en vivo, el chileno divisó el ingreso de su ex mujer y no ocultó su entusiasmo. "Uy, viene la mamá. Esto es un quilombo", deslizó con picardía el actor, al tiempo que accedió a quedarse unos minutos más para poder registrar el reencuentro.

Atento a las cámaras, Roberto García Moritán prefirió no sumarse a la postal familiar y miró todo desde un costado. "¡No lo había visto! Se vistió en la casa de Benja. Es un bombón", destacó "Pampita". Ni lentos, ni perezosos; la modelo y el actor optaron por dejarlo hablar a su hijo mayor y evitaron así "más titulares"; al menos hasta ese momento. "Que los dos estén nominados es mucha emoción y muchos nervios. Estoy contento por los dos. Ojalá alguno gane sí o sí", celebró el adolescente.

Una vez dentro del salón, la novela siguió su curso. Separados sólo por el pasillo central del salón, "Pampita" y Vicuña cruzaron más de una mirada cómplice durante la ceremonia y no ocultaron su apoyo y emoción al momento del anuncio de cada una de las ternas que los tenía como potenciales ganadores. De hecho, fue la modelo una de las que más lo aplaudió cuando el chileno subió al escenario para recibir la estatuilla a Mejor actor protagonista de ficción por su papel en El primero de nosotros.

Durante su discurso, Vicuña eligió hacer especial hincapié en sus agradecimientos a la Argentina, país en el que se instaló ya hace casi dos décadas. "Muchas gracias a este país hermoso a propósito de esta fecha tan importante (por el 9 de Julio), que me recibió, me dio un lugar, me dio mis hijos maravillosos, me dio un amor...", arrancó, al tiempo que señaló la mesa en la que "Pampita" escuchaba su discurso escoltada por su nuevo marido.

Atento a la repercusión mediática que sus agradecimientos generarían, el chileno no pudo contener su risa y expuso un nivel de nerviosismo pocas veces visto en él. "Me dio tantas cosas, así que quiero agradecer y compartir con mis compañeros de terna que nos ayudamos a contar esta historia", prosiguió como si nada hubiera pasado, mientras las cámaras mostraban a una sonriente "Pampita".

La exposición tan pública de la buena onda entre la modelo y el chileno no fue casual. Desde que se separó de Eugenia "la China" Suárez, Vicuña recuperó su buena relación con "Pampita" y ya no ocultan su vida como familia ensamblada. Vida de la que, hasta ahora, poco participa al menos de forma pública la ex Casi Ángeles.

Una semana atrás, la "paz familiar" volvió a quebrarse debido a un polémico posteo publicado nada más y nada menos que por la "China". ¿Qué fue lo que hizo? En pleno rodaje, la actriz subió una historia en la que se la podía ver dentro de un motorhome y reveló que sus compañeros le habían escrito una canción: "Bueno, acabo de llegar de filmar al motor y estoy con Gigi y con Fabi que me dicen: 'Te compusimos una canción'".

Hasta ahí, nada malo. El problema fue la letra de la canción que los amigos de Suárez le dedicaron. ¿El motivo? Se refirieron en tono jocoso al episodio en el que "Pampita" se enteró de que el padre de sus hijos le estaba siendo infiel con la "China", su por entonces compañera de elenco en el filme El hilo rojo. "En el motor de la China, la China se peleó; ojalá se peinen todas, la put... madre que los parió", le cantaron.

El posteo no fue sólo cuestionado en redes sociales por el mal gusto de la actriz, sino que habría disparado otra innecesaria pelea con el padre de sus dos hijos menores: Magnolia y Amancio. "¿Con qué necesidad?", le habría espetado sin pelos en la lengua. El vuelto no tardó en llegar y el chileno eligió la ceremonia de los Martín Fierro para hacer público su cariño y respeto por la madre de sus hijos mayores.

Mientras todo esto sucedía, la "China" volvía al ruedo. Interpelada por los mensajes de sus seguidores, quienes no tardaron en enviarle los videos de la noche, la actriz fingió demencia y optó por hacer público un paseo familiar que "Pampita" realizó días atrás junto a sus hijos y Magnolia. "¿Tu hija estaba en un shop con la mamá de sus hermanos? Qué bien que tengan esa relación", fue la pregunta que le dio el pie a la "China" de activar el "operativo todo bien" con Ardohain.

"Sí. Somos familia y me encanta la relación que tienen mis hijos con sus hermanos. Todos los adultos de esta familia priorizamos a los a los niños", destacó, al tiempo que compartió una foto de su hija menor durante el paseo con la modelo.