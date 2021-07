Con su hijo en brazos, Noelia Marzol contó que estuvo muy grave: "Casi pasa para el otro lado"

Noelia Marzol y Ramiro Arias se convirtieron en padres el pasado 23 de mayo: su hijo Donatello nació a las 4.58 en el Sanatorio Otamendi. La pareja había pasado por el Registro Civil el 2 de febrero, y se casó en una ceremonia íntima, debido a las restricciones por el coronavirus, en la que estuvieron sus padres y los amigos elegidos como testigos, entre los que se encontraba José María Muscari.

Luego del parto, la bailarina volcó toda su felicidad en las redes sociales y, muy emocionada, escribió: "Fue un proceso hermoso de principio a fin. Estoy intensamente agradecida a todos los profesionales que hicieron este momento único. Desde mi obstetra hasta cada uno de los médicos, doctores, camilleros, partera, etc. Soy intensamente feliz. Mi hijo está en perfecto estado de salud, pero quedará algunos días en neo, siendo que aún no cumplía con todas las semanas de gestación".

Este miércoles, a horas de que se cumplan los dos meses del nacimiento de Donatello, Noelia estuvo como invitada en Los Ángeles a la mañana y con el bebé en sus brazos, habló por primera vez del problema de salud que tuvo su hijo al nacer y que lo obligaron a permanecer internado casi un mes. “Fueron 20 días de neo, que mi bebé, a parte que nació prematuro, tuvo otro tema mucho más grave, y es que estuvo a punto de pasar al otro lado", contó la modelo.

Mientras el pequeño Donatello se encontraba prendido de su teta en la comodidad de su casa, Noelia se mostró visiblemente angustiada y aclaró que no hará público el calvario por el que tuvo que transitar el pequeño. "Ya no sé ni cómo decirlo, es realmente muy angustiante. Yo no voy a hacerlo público. Yo estuve activa durante el embarazo, no estuve cansada. Para mí fue impresionante y súper recomiendo la actividad física", explicó.

Y agregó: "Más allá de que muchos dijeron que mi bebé nació prematuro por la actividad física y porque trabajaba. Eso no es real. De hecho en la neo había un montón de padres con hijos prematuros y ninguno había hecho actividad física antes”. Sobre las críticas que recibió en las redes por mostrarse activa hasta los últimos días de su embarazo, resaltó que no tenía tiempo ni ganas de revisar las redes sociales.

Según explicó, durante esos días "no veía nada, era una secuencia horrible volverte a tu casa sin el bebé. Estaba completamente en otro, no me importaba absolutamente nada”. "Con la pandemia, uno tenía ciertos requisitos para entrar a la neo y era bastante engorroso. Pero ellos dejan estar a las mamás el tiempo que quisieran, después los papás, como había una capacidad limitada dentro de cada sala, podían entrar si no había otra mamá”, contó.

En ese sentido, resaltó que Donatello nació con buen peso, pero como nació "tan prematuro, no tenía el instinto de succionar, entonces hasta que aprendió nos tuvimos que quedar ahí porque sino no había manera de alimentarlo”. Finalmente, optó por mantener en privado el problema de salud que tuvo Donatello y cerró: “Ahora no viene al caso, pertenece a su historia, y si él alguna vez cuando sea grande lo contará”.