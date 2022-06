Con una carta desgarradora, Callejón habló de su separación: "El amor no es problema"

Después de haber anunciado su separación de Ricky Diotto, su esposo, Fernanda Callejón escribió un comunicado en sus redes sociales para agradecer a todos por el amor que ambos reciben en este momento difícil.

La actriz contó que está muy triste por lo sucedido, aunque aseguró que dieron todo como pareja para poder salir adelante de una situación que no lograron evitar. Además, mencionó que tanto para su ex como para ella lo más importante será siempre su hija Giovanna y que por eso seguirán siendo familia para toda la vida.

Por eso mismo, decidió escribir una carta en su Instagram donde dio detalles de cómo fueron estos 11 años de amor compartidos. "Cuando Ricky apareció, para mí fue como encontrar a esa persona a quien uno busca toda la vida. Por eso me entregue en cuerpo y alma, con todo mi amor porque esa es mi esencia. Así soy, no puedo hacer otra cosa que esto”, relató.

Siempre desde el cariño, y con mucho respeto, Fernanda también recordó la lucha que ambos llevaron adelante para buscar ese bebé que tanto ansiaban, y cómo el nacimiento de su única hija hizo todavía su amor mucho más especial.

“De la mano, fuimos buscando el milagro, supimos esperar juntos, abrazados y hasta fundidos en el dolor, que luego fue la felicidad porque Giovanna por fin llegaba a nuestras vidas. Desde ahí, nuestros días no pudieron ser mejores. Lo cierto es que, a veces, las parejas dejan de encontrarse. Entre los dos fuimos poniendo, sacando, arreglando y buscando la forma de que todo funcione porque aquí el amor no es el problema", aclaró.

Por su parte, Diotto también hizo público un escrito a través de su Instagram, en el cual aprovechó para hablar del comienzo de su relación y de lo mucho que ambos se quisieron.

"Todavía nos seguimos preguntando qué fue lo que pasó. Acá no hubo terceros, infidelidades, ni nada que se le parezca. Simplemente no somos los mismos de siempre y no podemos continuar en este camino", aseguró.

Callejón y Diotto se casaron el 14 de febrero de 2014 acompañados de su familia y un año después, el 14 de agosto de 2015, la pareja se convirtió en padres con el nacimiento de su primera y única hija, Giovanna.