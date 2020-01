Con una rubia siempre en el camino: Fede Bal muy mimoso en un boliche de La Feliz

Días atrás, el romance entre Federico Bal y la uruguaya Melina Carballo, a quien había presentado oficialmente como su novia en el Bailando por un sueño, llegó a su fin con una polémica frase de la modelo: “Él me dijo que le fue infiel a Barbie con Laurita y que disfrutó serle infiel porque después se pusieron de novios. Todo eso me generó una inseguridad tremenda”.

Lo cierto es que a tan solo un par de días de aquella polémica, el hijo de Carmen Barbieri fue visto anoche, muy romántico, en un boliche de Mar del Plata. Al parecer, el actor tiene una debilidad: las mujeres rubias. Su pasado y actualidad lo atestigua. Lo único que tienen en común Barbie Vélez, Laurita Fernández, Bianca Iovenitti y Mel Carballo es el calor de su pelo.

En el programa Los Ángeles la mañana mostraron una foto que le sacaron a Bal in fraganti y dieron detalles sobre quién sería su nueva conquista. “Hay una rubia, sí, siempre rubias y siempre en el mismo boliche. Es como un habitué de Bruto, el boliche que está en Mar del Plata”, comenzó explicando Maite Peñoñori, la notera de LAM, desde la Ciudad Feliz.

Y sumó, en referencia al escándalo que se generó luego de que el actor se separara de la ex Miss Uruguay: “Igual, me dijeron que está un poco curado de espanto después de la uruguaya, y que ya medio que se le acercan y no quiere”.

Según contaron, el actor y su nueva conquista estuvieron muy melosos en el boliche Bruto, en Mar del Plata. “Estaba con un grupo de amigas de Buenos Aires, se le acercó el grupo, aunque en la foto se la ve a ella sola”, remarcó la cronista.

Al mismo tiempo, señalaron que el ex campeón del Bailando “anda con el miedo a que todas busquen la foto con él”, mientras que Andrea Taboada –filosa- sentenció: “Perdón, pero me parece que la chica de Uruguay estaba todo como guionado”.