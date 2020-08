Coni Mosqueira, la novia de Fantino, también dio positivo: "Estoy muy bien, sin síntomas y aislada"

El fin de semana, Alejandro Fantino reveló que dio positivo de coronavirus luego de realizarse un hisopado el sábado, después de que el viernes manifestara algunos síntomas compatibles con la enfermedad.

"Acá estoy. Estoy perfecto, estoy bien. No tengo fiebre, ni dolores, ni tos. Soy positivo de Covid, así que por unos días y hasta que me pase, que espero que sea pronto, no voy a estar en el aire", reveló.

Y siguió: "Estoy bien, cuidado por mi médico. Aisladito y por supuesto esperando que esto pase. Esto nos puede pasar, por más que uno se cuide lamentablemente. Estaba laburando y pasó. Me pasó. Ayer lo estábamos hablando al aire".

De este modo, se decidió que sea Horacio Cabak, integrante de Polémica en el bar, quien conduzca desde el piso el programa de Fantino hasta su regreso.

Pero además de Fantino, quien también dio positivo de COVID-19 fue su novia, la modelo Coni Mosqueira, con quien blanqueó su relación en enero de 2018. A través de las redes sociales, Mosqueira contó: “Quiero contarles que me entregaron los resultados esta madrugada y también di positivo por Covid. Estoy muy bien, sin síntomas, aislada como corresponde y siguiendo las indicaciones de mi médico”.

Y concluyó: “¡Ojalá esto pase pronto y rápido! ¡Gracias a todos por preocuparse! Hay que meterle energía de la buena, pensar en positivo y si Dios quiere en días ya estaré de nuevo a full. Gracias por sus mensajes, ayudan mucho, es una enfermedad que asusta y cada cosa buena que a uno le llega mejora el ánimo. Gracias y más gracias y cuídense mucho”.

Alejandro Fantino se separó en octubre de 2016 de Miriam Lanzoni y, desde entonces, el ex conductor de Animales Sueltos no se había mostrado con nadie durante casi dos años. Pero su situación sentimental cambió en 2018, cuando decidió blanquear su romance con la modelo Coni Mosqueira. De 1.78 de altura, Coni ostenta su trabajada figura en sus redes sociales.

Con una carrera internacional, la rubia ya dejó su impronta en Chile, México y Turquía y, de a poco, se fue haciendo conocida en la Argentina y, de paso, afirmó su relación con el conductor de América TV.