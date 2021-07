Conmoción total: falleció a los 78 años Raffaella Carrá y la recordamos con lo mejor de su carrera

La cantante, actriz y conductora italiana Raffaella Carrá fallecido hoy a las 78 años. La noticia fue dada a conocer por el director, escritor y coreógrafo Sergio Japino, quien trabajó muchos años con ella. "Raffaella nos ha dejado. Se ha ido a un mundo mejor, donde su humanidad, su inconfundible risa y su extraordinario talento permanecerán para siempre”, sostuvo en declaraciones a la agencia de noticias de Italia ANSA para confirmar la información.

"Tenía una fuerza imparable, que la llevó a la cumbre del mundo del espectáculo, una voluntad férrea que no la abandonó hasta el último minuto, haciendo que no se filtrase nada de su sufrimiento. Es el enésimo gesto de amor hacia su público y hacia los que han compartido el afecto, para que su calvario personal no turbase su recuerdo luminoso", agregó. En sus declaraciones, Japino hizo referencia a que la cantante padecía una enfermedad desde hacía tiempo pero no abundó en detalles sobre la misma.

Su nombre completo era Raffaella Maria Roberta Pelloni. Había nacido en Bolonia, el 18 de junio de 1943. Pero para todos era conocida como Raffaella Carrà o incluso "La Carrà". En su extensa carrera artística fue una cantante, compositora, bailarina, coreógrafa, presentadora de televisión y actriz.

Fue "la diva de los años 80", revolucionó la televisión. Fue la cara de exitosos programas, la mayor parte en la cadena italiana RAI TVE. No solo fue famosa en Italia, también en España (fue la cara de muchos programas en TVE) y América latina. Hizo especiales en Argentina, Chile, México y Perú. Llegó incluso a trabajar en Hollywood en la década de 1960.

Algunos de sus temas más conocidos fueron "Hay que venir al sur", "Explota mi corazón", "03034556" y "En el amor todo es empezar", por mencionar unos pocos de los tantos hits nacidos hace décadas que aún se cuelan en las listas de temas de casamientos y otros ágapes.

Pocos conocen un dato clave en su vida: empezó su carrera profesional con apenas nueve años, cuando la eligieron para hacer un pequeño papel en la película Tormento del passato. Su educación artística fue en el Instituto de Cinematografía, donde se formó como bailarina.