Connie Ballarini lo acusó de haberla echado y Montero aclaró: "No fue una cuestión de género"

Con lágrimas en sus ojos y un video que decidió publicar a través de sus historias de Instagram, Connie Ballarini acusó a Leo Montero de haberla echado de Bonus Track, el programa de radio Metro (FM 95.1), por aislarse a causa de que El Tucu López, su compañero, había dado positivo de COVID-19. “Para los que preguntan dónde está Connie. Estoy acá, en mi casa. Les respondo yo porque no están respondiendo y yo me debo a ustedes. Siempre”, comenzó diciendo la humorista.

Luego, mucho más seria, dio detalles sobre su ausencia en el programa que conduce Montero. “Ni siquiera dijeron nada al aire y por eso vengo acá a decir. Voy a contar los hechos y ustedes entenderán porqué estuve tan rara y angustiada. Les voy a contar cómo fueron las cosas. El lunes pasado voy a la radio y ahí me entero de que el Tucu López está con Covid". contó.

La influencer explicó que el pasado 15 de marzo tomó conocimiento que la pareja de Jimena Barón había contraído coronavirus. En consecuencia, dado el contacto estrecho entre sí, decidió hacerse un hisopado. "Hicimos el programa como siempre y yo cuando me voy aviso que me voy a hisopar, por mi cuenta, para ver qué onda. Al otro día, como estaba esperando el resultado, me aislé", agregó.

Si bien el resultado le dio negativo, por recomendación médica permaneció un día en su casa hasta esperar los resultados, algo que, según Connie, molestó a Montero hasta el punto que decidió echarla. "Aislarse es lo que hay que hacer, para cuidarse uno y cuidar al resto. Hablé con médicos y con mi hermano, que es científico y que está en tema”, dijo.

Según contó, el martes 16 de marzo intentó participar de la emisión del ciclo, contactándose desde una reunión de Zoom, pero no le permitieron el ingreso virtual. “Después me llega el resultado negativo, aviso y cuento que me tengo que aislar. Le mando el audio de la médica para mostrarle cómo era la normativa incluso. Y el conductor me pone: 'Ok, beso Connie aislate'”, señaló.

Y agregó: “Al otro día, me llama el conductor, el miércoles a la tarde, mientras estoy aislada. Me dice: ´Mirá Connie estuve pensando en estos días de aislamiento (un día) y ya lo venía sintiendo (un mes de programa) y no sé si me dijo no encajás, o algo así. ´No se armó la mesa como yo quería, así que te voy a pedir que no vengas más´”, enumeró, sobre los dichos que le dijo montero al despedirla.

Además, la actriz contó que el ex conductor de AM (Telefe) le preguntó qué le gustaría que dijera en su nombre el próximo programa, cuando anunciara que ella no seguiría formando parte del equipo. “Le dije decí lo que quieras y él no dijo nada. Todo lo que pienso me lo guardo y ustedes saquen sus conclusiones. Estoy en shock porque no me lo esperaba. Nunca me dijeron nada, por eso todo es muy raro, porque nunca armé una columna", resaltó.

Finalmente, llorando, la humorista se mostró "sorprendida" por la actitud de Montero y aclaró que se siente "muy mal" por lo ocurrido. "Todos los audios que tengo son buena onda y así, de un día para el otro, ´no vengas más. Estoy pasando un momento horrible, es muy feo como se manejó", dijo y se disculpó, aclarando que se "castigó" estos últimos días pensando qué había hecho mal.

El descargo de Leo Montero

A su turno, Montero decidió defenderse de las acusaciones de su ex compañera con un video grabado desde su casa. “Hola amigos, ¿Cómo les va? Hago este video para que tengan mi versión con respecto a lo que pasó en la radio. Yo ya lo conté esta mañana en la radio pero lo dejo acá en redes para que todos lo puedan ver y escuchar de mi boca”, remarcó.

Y luego continuó: “Lo que pasó fue lo que efectivamente ella (Connie) estaba contando y lo que efectivamente le comuniqué, a nombre mío y a nombre de la radio. Eso mismo: que estamos en una búsqueda artística diferente para el programa y que no tiene que ver con ella, ni con su talento”. Según informó, la idea es orientar el magazine radial, que lleva un mes al aire, hacia un costado más deportivo.

Por esta razón, afirmó: “Todo tal cual como les dije y como les estoy diciendo ahora, que era una decisión artística y nada más. Y así como yo la convoqué quería decírselo. Son cosas que pasan en este medio con los laburos. No quería que se lo dijera otro, cumpliendo con la palabra que yo le había dado".

Durante su descargo, Montero aclaró que la decisión de despedir a Ballarini no está relacionada con una cuestión de género. "Vengo luchando por las igualdades de todos. Podría haber sido con compañero también. Hay mucha violencia y mucha agresión y no me la merezco”, dijo y sobre la cuestión vinculada a la pandemia agregó: “Por otra parte, que es un tema de salud, no me voy a meter".

Y detalló: "Teníamos un compañero con covid, otros compañeros de producción también. Nosotros que con mi esposa ya lo habíamos tenido, entonces estábamos con anticuerpos. El tema de la salud es aparte. La comunicación (del despido) vino en ese tramo, en donde estábamos con ese tema en el programa, pero podría haber venido la semana anterior, en donde yo ya estaba pensando esa decisión conjuntamente con la radio”.

Finalmente, Montero cerró su descargo agradeciendo a sus seguidores por el apoyo que recibió en las últimas horas. “Quería que una vez tuvieran de mi parte mi palabra en redes, cosa que no hago nunca. Quería contar de mi parte lo que pasó, que en parte ella también lo contó. No quiero mezclar una cuestión de salud y de género porque no tiene nada que ver”, concluyó.