Consoladores, glitter y una torta con su imagen "destrozada": lo que no se vio del cumple de Lali

Lali Espósito cumplió 30 años y decidió tirar la casa por la ventana. La actriz, cantante e ícono pop festejó con un gran número de invitados el cambio de década, entre los cuales se destacaron sus ex compañeros de La Voz Argentina, como Marley y los chicos de Miranda -los cuales estuvieron además a cargo del show musical-, Mariana Genesio Peña, su compañera de rodaje de El fin del amor, la guionista Erika Halvorsen y Candela Vetrano, que asistió con su pareja Andrés Gil.

Como si esto fuera poco, al gran evento también fue su ex pareja Peter Lanzani y gran parte del elenco de Casi Ángeles, como Gastón Dalmau, Rochi Igarzabal y Mery del Cerro, los cuales no dudaron en decir presente para estar cerca de su gran amiga y ex compañera. Si bien su cumpleaños número 30 fue el domingo, la actriz y cantante aprovechó el sábado por la noche para celebrar y divertirse.

La fiesta contó, a su vez, con diversos detalles que alegraron a más de uno, como por ejemplo una máquina para agarrar peluches donde podían conseguir juguetes sexuales que fue el centro de atención. De hecho, los productores de La Voz Argentina fueron los que más se divirtieron sacaron dildos ante la atenta mirada de Marley, el cual no dudó en registrar el momento y subirlo a sus redes sociales.

Pero como si esto fuera poco, también hubo dispositivos para elegir el vino que el invitado quería tomar, maquilladoras que colocaban brillos y glitter en la cara de los participantes, tocó Miranda! en vivo y hasta Cande Vetrano se animó a la consola y se lució como DJ mientras que Lali perreaba a a su lado. La frutilla del postre fue la torta que la actriz eligió para soplar las velitas: con mucha ironía, el postre llevaba su cara, ojeras y un cartel donde se podía leer la frase "Estoy bien".

Por esto y muchos otros condimentos, el hashtag #LaliFest se hizo tendencia con cientos de usuarios comentando lo que ocurría durante el festejo. Cabe destacar que si bien la ídola no compartió nada en sus redes sociales, sí lo hicieron los invitados. Divertidos, los internautas fueron compartieron breves instantes de la fiesta y de la actriz, muy divertida bailando en la pista rodeada de sus amigas.

Jimena Barón, El Chino Darín y Úrsula Corberó también fueron parte de la fiesta que contó con un DJ que pertenece a la reconocida fiesta Bresh, que se realiza en el Hipódromo de Palermo y también en Miami. “¡Poniéndonos brillitos en la cara! ¡A ella le quedaron mejor que a mí! Te adoro, @lalioficial .¡Sos lo más! ¡Muy feliz cumple!”, escribió Marley. ¿El atuendo de Lali? un simil vaquera, con botas cortas, sombrero y plumas que fue modificando durante la noche.

Lali aprovechó la flexibilización en nuestro país que rige desde el 1° de octubre para llevar a cabo la fiesta que no pudo hacer durante el año pasado, debido a la pandemia del coronavirus. En aquella oportunidad, la actriz se encontraba en España instalada grabando la serie Sky Rojo, alejada de sus seres queridos y se tomó un tiempo para reflexionar sobre lo que estaba ocurriendo en el mundo durante su cumpleaños.

A través de las redes sociales, Lali colgó varias historias en su cuenta de Instagram en donde consideró: “Quería decirles que estoy muy emocionada porque mañana es mi cumpleaños y es un cumpleaños distinto. Me toca sola, en otro lugar, en otro país y extrañando mucho a mis amigos y a mi familia, pero acá tengo grandes nuevos amigos, compañeros maravillosos que me están abrazando y arropando, y al fandom español que está ahí súper presente”.

Y agregó: “29 años estoy cumpliendo, nada más ni nada menos. Así que es un poco movilizante, pero me siento una privilegiada de estar haciendo esta serie, de estar por lanzar mi cuarto disco, de estar creciendo mucho como persona y como mujer”. Finalmente, horas más tarde había compartido una transmisión en la que se la pudo ver junto a sus compañeros de trabajo, en una terraza, y como deseo, pidió: “Que se acabe el p... Covid”.