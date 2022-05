Contagios en los Martin Fierro y el protocolo inútil de APTRA y Telefe: Martitegui asistió con 39° de fiebre

Las redes sociales estallaron de preocupación y angustia cuando Mirtha Legrand contó, días después de haber asistido a los premios Martin Fierro realizados por APTRA en el hotel Hilton, que había dado positivo de coronavirus. "Quiero contarles que di positivo de COVID-19. Estoy asintomática y me siento muy bien. Tengo mis vacunas al día y estoy muy tranquila. Les pido que me dejen descansar y transitar esto con serenidad", escribió la diva.

Casi en simultáneo, Jey Mammon y Santiago Giorgini, ambos de La Peña de Morfi (Telefe, domingos a las 11) revelaron que también contrajeron la enfermedad. Esto sorprende solamente porque los más de 600 invitados tuvieron que someterse a un hisopado exprés: para ello, APTRA puso a disposición entre el jueves y el sábado tres sedes del Laboratorio Rossi. Famosos y periodistas por igual debieron acercarse y anunciar que era para el evento “MARTIN FIERRO”.

De esta manera, se les iba a realizar el test rápido de antígenos a costo del evento. Lo llamativo, claro está, es que el invitado se enteraba recién en la puerta del hotel si había dado, o no, positivo de COVID-19. Aunque en la mayoría de los casos, eso tampoco ocurrió. Los resultados se mandaron directamente a la producción de Telefe, aunque también estuvieron presentes en el Hilton hisopando a todo aquel distraído que no se sometió al test antes de llegar al gran evento.

Lo cierto es que los Martin Fierro lograron lo que una pandemia no pudo conseguir en más de dos años: contagiar a la diva de los almuerzos. En este contexto, una nota que brindó Germán Martitegui en la Alfombra Roja cobró gran notoriedad debido a que puso en tela de juicio no solo los protocolos del gran evento de la televisión, sino también la poca consideración, empatía e irresponsabilidad del integrante del jurado de Masterchef Celebrity,

¿Qué pasó? el ganador del galardón de Oro, respondió a la consulta de una periodista y contó que tenía 39° de temperatura. "¿Cómo te preparaste para esta noche?", fue la pregunta que desató la brutal honestidad del chef. "Tengo como 39° de fiebre, así que vengo como en una nube...", fue su comentario que ahora, a la luz de los contagios, toma una importancia diferente.

Luego de eso y consultado sobre "algo que no puede faltar en el menú de hoy...", Martitegui respondió: "Champagne" "No sabemos nada y está bastante lejos. Todavía estamos al aire con La Revancha, así que no tenemos en mente nada. Yo por lo menos. Si hay, me tendrán ahí. Pero no quiero decir nada más, porque después sale 'Martitegui confirmó que había una 4° temporada' y no quiero. Ya me pasó", cerró al ser indagado sobre la 4° temporada del reality de cocina. Se ve que esa noche, el cocinero estaba más preocupado en salir en la foto con el premio de oro que en cuidar la salud del resto.

Si bien no se sabe si dio positivo o no, muchos cuestionaron a los organizadores de los premios que le permitieron ingresar con temperatura. "Yo me hisopé el viernes con un colega de APTRA al que le dio positivo y de Telefe lo llamaron para decirle que no podía entrar a la fiesta, por lo cuál dio resultado esto de los hisopados. Lo que no se entiende es como Martitegui entró a la fiesta con esa temperatura, salvo que no sea por Covid", reflexionó Laura Ubfal por América. Sin dudas, la organización tanto de Telefé como de APTRA fue completamente fallida. Y vale recordarle algo al mundo de la televisión: la pandemia no terminó.