Contratos millonarios, peleas de ego y las duras exigencias de Suar: vuelve Marcelo Tinelli a la TV

Con el objetivo de replicar el éxito de La Voz Argentina, Marcelo Tinelli pisó a fondo y esta noche debutará con lo que será su nuevo concurso de talentos producido por LaFlia: Canta conmigo ahora, la versión argentina del programa británico All Together Now emitido por la cadena BBC One. En un abrir y cerrar de ojos, el conductor cerró a las 100 personas que forman parte del jurado, entre ellas varios famosos e integrantes de su familia.

En busca de adaptarse a la nueva moda, Marcelo Hugo encabezará a partir de esta noche un concurso de canto que tendrá como principal particularidad la gran cantidad de expertos en la materia (cien en total) que analizarán el desempeño de cada participante. Estos cien jurados -algunos son grandes figuras reconocidas por todo el país- serán espectadores de varios cantantes profesionales y amateurs que buscarán ganar el concurso.

Entre ellos se destacan Coti Sorokin, Candelaria Tinelli, Marcela Morelo, Brenda Aliendro, Raúl Lavié, El Bahiano, El Puma Rodríguez y Manuel Wirtz, entre varios otros. Además, la producción logró cerrar a Cristian Castro, gran figura internacional, para que se una al equipo, aunque no le saldrá nada barato al conductor: le pagará alrededor de 200 mil dólares (más de 66 millones de pesos al dólar blue y 26 millones al oficial) para que sea parte del programa.

Cabe destacar que el jurado estará integrado por distintas personas que tienen que ver con el mundo musical o, directamente, porque son familiares del conductor, aunque de estos solo 15 serán figuras reconocidas: Carlos Baute; Paulina Rubio (Cantante); Gladys "La Bomba Tucumana"; "Locho" Loccisano; Luciano "Tirri" Giugno; Magui Olave ; Samuel Nascimento y Gustavo Remesar son las otras celebrities que estarán como jurado.

Si bien La China Suárez era una de las confirmadas y hasta se habían puesto de acuerdo en los números (pidió una fortuna: 500 mil pesos por programa), finalmente fue descartada por la producción. “Cuando estás armando un programa, te acercás a uno, al otro. No puede estar todo el mundo. Si bien ella (la China) estaba interesada, creo que tenía una peli, una serie con Disney. Los tiempos no daban”, había contado Pablo "El Chato" Prada.

Del que sí se habló mucho y que finalmente dirá presente en el programa es Cristian Castro. El mexicano cobrará aproximadamente 200 mil dólares, lo que deja en claro que Tinelli apuesta con todo a su regreso, aunque el casting de participantes -que se lanzó el 10 de mayo- en algunos puntos del país como Salta, Jujuy y Santiago del Estero fue realmente bajo en comparación con años anteriores.

De acuerdo a lo que trascendió, Canta Conmigo Ahora es un programa musical en el que diversos participantes deberán cantar y ser sometidos a diversas pruebas que serán evaluadas por 100 jurados. Es clave tener en cuenta que no todos los jueces serán famosos, por lo que también participarán otras personas expertas en la materia. "Me produce la misma sensación que cuando arranqué VideoMatch", contó el propio conductor.

El ciclo arrancará este lunes 25 de julio y se transmitirá de lunes a jueves a partir de las 22.30 horas por la pantalla de El Trece. "El año pasado llegamos a 9 u 8 de promedio y esperábamos entre 10 y 11. Tampoco fue tan malo para los números de la televisión actual. Hoy los números son totalmente diferentes, porque competís contra el teléfono, el cable y las aplicaciones. Cuando hacíamos 40 puntos con Ritmo de la noche, era otra televisión. Hoy en Argentina uno mira tele y otro está con su celular mandando mensajes. El año pasado estaba en la búsqueda de formatos, y justo vi All Together Now y me encantó", explicó Tinelli.

Y agregó: "Ni sabía que existía un software para el formato Y me dije qué lindo algún día poder hacerlo acá. Pero nos llevaba tiempo comprar el formato, es muy costoso y más en un país que te va cambiando las condiciones permanentemente. Es muy difícil invertir e importar acá, no solamente cualquier producto sino traer artistas, porque le tenés que pagar muchas veces en dólares y te aparece un dólar un día a 200 y al otro día a 350. Son los riesgos que uno corre estando en un país con tanta ida y vuelta. Fueron dieciséis años del Bailando..., así como fueron quince años de humor con VideoMatch. En algún momento dijimos: ´Tenemos que hacer un big show´".

Lo cierto es que este "big show" ya comenzó con el pie izquierdo y como suele suceder en programas que conduce Tinelli, las internas en el jurado comenzaron a crecer y hasta incluso algunos ya fueron echados antes de empezar. Sin ir más lejos, debido a sus tardanzas y ausencias, El Polaco fue echado antes de arrancar. “Él avisó que estaba llegando tarde después de que lo llamaron diez veces y tenía el teléfono apagado. Aparentemente estaba viniendo de una gira que había hecho por el interior. Cuando avisa que llegaba tarde le dijeron: ‘No, no vengas’. Por ahora, El Polaco afuera”, habían confirmado días atrás en la pantalla de canal Trece.

El cantante fue reemplazado por Lula Rosenthal, quien fue partenaire de Miguel Ángel Rodríguez en el Cantando 2020; sin embargo, al día siguiente, ella también tuvo que ser reemplazada por temas de agenda. “Al otro día tampoco pudo ir y la tuvieron que reemplazar por Ivanna Rossi, una gran figura de la comedia musical”, habían contado. Sin embargo, ese no fue el único conflicto que se vivió en los pasillos de LaFlia y que le generó más de un dolor de cabeza a Tinelli. Al parecer, el ego entre las figuras del jurado también salió a la luz. “Hay una carpa para el jurado en la que no estarían los vips. Alrededor del camarín de Tinelli, estaría el Puma y Cristian Castro", detallaron en Socios del espectáculo.

Mientras que a Gladys La Bomba Tucumana -agregaron- la mandaron a una carpa con el resto, razón por la cual la cantante habría puesto el grito en el cielo. Emily Lucius, influencer que generó polémica en su paso por El Hotel de los Famosos, se encargará de ser la host digital de Canta Conmigo Ahora.

Por su parte, el Chato Prada dio algunos detalles del formato: “Marcelo va a tener una gran tribuna de jurados. Es impactante porque es una pared de jurado. Hay detrás un gran trabajo de ingeniería. Este proyecto es una gran locura con la que pensamos arriesgarnos. Participarán entre siete y ocho cantantes por programa y la primera temporada durará 10 semanas",

Las primeras seis -aclaró el productor- serán de clasificación y las siguientes cuatro de instancias finales. En una de las últimas emisiones de Argenzuela, el programa que conduce por C5N, Jorge Rial reveló las internas entre Adrián Suar y Marcelo Tinelli y aquellas exigencias que el reconocido animador deberá alcanzar. Al parecer, el canal no está dispuesto a resignar los números de rating que consiguió El Hotel de los Famosos, motivo por el que Canta Conmigo Ahora tiene la complicada misión de marcar "si o sí" dos dígitos. "Si arrancás mal en la tele, y lo digo también por experiencia propia, el día dura 45 horas, no 24", dijo el ex Intrusos.

De acuerdo con el conductor de C5N, Tinelli tiene tan solo dos meses para demostrar que sigue vigente en la televisión, de lo contrario su futuro estaría lejos de canal Trece. "A mi me parece una injusticia porque es Marcelo Hugo Tinelli, el hombre más importante de nuestra televisión. Entonces que le den dos meses para cumplir la expectativa me parece mal. Tinelli tiene 60 días para ser Tinelli. Por más que sea el más grande de todos los tiempos, el dueño de los mayores éxitos de rating, está a prueba como estamos todos y todos los días. La televisión hoy es así", sentenció Rial.