Contratos, pantallas y apariencias: ¿el casamiento de Vicky Xipolitakis y Javier Naselli fue una farsa?

Vicky Xipolitakis le encontró fotos de hombres desnudos en el celular a Javier Naselli, su flamante ex pareja. Así lo confirmó, por lo menos, su hermana Stefy Xipolitakis en Incorrectas: “Vicky le descubrió fotos de hombres desnudos que le llegaron a su celular. No sé su sexualidad y no me interesa, pero si es gay espero que salga en el closet porque le va a hacer bien”.

A raíz de este comentario, en el programa Confrontados –el ciclo que se emite por Canal 9- afirmaron que el matrimonio entre el empresario y la vedette es una "farsa". Al mismo tiempo, remarcaron que el entorno de la pareja sabe de la existencia de un contrato que consistía en casamiento y tener un hijo para continuar con las “apariencias”.

Cabe recordar que la historia de amor entre Naselli y Vicky comenzó hace más de dos años, y después de un año de novia con el millonario financista se casó en Nueva York, en donde vivía con el empresario, en una ceremonia secreta que no contó con la presencia de ningún familiar de la modelo. "Fue algo íntimo, para nosotros”, había dicho Vicky por aquel entonces.

El contrato tendría una duración de dos años y habría terminado en las últimas semanas, poco antes de la explosiva denuncia de Vicky contra Naselli por “violencia de género”. A partir de estas acusaciones, el empresario abandonó el país rumbo a Estados Unidos y través de su entorno aseguró tener “pruebas” que condenarían a la mediática.

Naselli -que trabaja en un importante banco radicado en Estados Unidos- afirmó a través de sus allegados que La Griega cuenta “anécdotas para sustentar su mediatización, la cual necesita para mantenerse vigente en el medio artístico”. De esta manera, el hombre no solo inició los trámites de divorcio, sino que además le iniciará acciones legales en el país del norte.

Según informaron en el ciclo de El Nueve, Naselli tiene pruebas de las “mentiras” de Vicky y las va a presentar en la Justicia estadounidense. “Está tranquilo y seguro de lo que lo que dice Victoria es mentira y va a pedir la tenencia de su hijo Salvador. Le va a iniciar una acción legal en Estados Unidos, donde ellos figuran como casados”, explicaron en el programa.

Al mismo tiempo, señalaron que el banquero “tiene testigos” que complicarían la versión de Vicky, ya que saldrían en defensa del empresario. “Hay de gente que vive en el mismo edificio y que van a salir como testigo, avalando todos los dichos de este señor”, afirmaron.

Vicky y Javier se casaron en un Registro Civil de Tribeca, en el Lower Manhattan, a cinco cuadras de la casa que comparten en una de las zonas más lindas y caras de Nueva York. La ceremonia costó 25 dólares, lo que avalaría la versión de “arreglo” entre ambos.

A pesar de esto, el financista le regaló un lujoso anillo de Tiffany & Co. Si bien para los argentinos, Naselli era un completo desconocido hasta que comenzó a salir con Vicky, este especialista de las finanzas es muy conocido en el ambiente bancario, ya que es ejecutivo del UBS Investment Bank.

Es uno de los principales operadores de esa firma en el país. Desde esa posición, Naselli, no sólo se habría ganado la relación con importantes personalidades, como el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, sino que también pudo realizar grandes negocios, algunos de ellos, denunciados y luego desestimados por la Justicia, habían detallado en la Revista Noticias.

El expediente judicial denunciaba un pedido del Ministerio de Economía al Banco Central, en el 2013, para que este vendiera bonos a una serie de fondos de inversión y que a su vez estas operaciones se concretaran mediante el banco suizo UBS Investment Bank. Pero el juez federal Rodolfo Canicoba Corral no encontró pruebas suficientes para avanzar con el proceso judicial.

En público, el empresario le había dicho a su por entonces mujer que si le preguntaran por él, sólo dijera que es “un hombre de finanzas”. Lo cierto es que un dato más que avalaría la versión de casamiento por “interés” fueron los dichos de Moria Casán, íntima de Vicky Xipolitakis. “Se dice que este hombre tiene una doble vida. Vive con un tipo en Nueva York”, dijo ayer La One.