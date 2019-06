Controles y vigilancia privada: la estrategia de Jennifer López para que su novio no le sea infiel

La polémica estalló en abril de este año: Jennifer López quedó envuelta en un escándalo que involucró a una actriz porno y que puso en duda su casamiento con el ex beisbolista estadounidense, Alex Rodríguez (43).

La actriz porno, antigua culturista y ex conejita de Playboy Zoe Gregory (44) afirmó que el ex beisbolista le envió mensajes de alto contenido sexual y fotos explícitas de su miembro un mes antes de pedirle matrimonio a López.

Cabe recordar que el 9 de marzo, JLo reveló que aceptó la propuesta de matrimonio de Rodríguez y que por cuarta vez caminará hacía el altar para decir el tantas veces anhelado “Sí, quiero”. "She said yes (ella dijo sí)", aseguró el ex beisbolista a través de su cuenta de Instagram mostrando –además- la alianza que le regaló a la artista.

La actriz porno aseguró que Rodríguez le pedía a través de mensajes verse en persona y hacer tríos sexuales con alguna "amiga divertida" que ella tuviera. "J.Lo es increíble y no se merece esto... no me parece justo que él haya hecho todo eso hasta poco antes de pedirle en matrimonio. Si quiere esas pruebas, que se ponga en contacto conmigo”, había dicho Gregory.

Es por esta razón que en medio de su gira musical con “JLO Tour”, la cantante y actriz decidió elaborar un plan para evitar que su prometido siga cayendo en las tentaciones. Fuentes cercanas a la cantante y actriz de 49 años aseguraron a The National Enquirer que López está preocupada de que el ex beisbolista no pueda resistirse a estar con otras mujeres.

La cantante decidió tomar medidas para mantenerlo lejos y, sobre todo, fiel, mientras se enfoca en su gira musical. "Jennifer tiene un calendario detallado con cada movimiento de Alex, sabe dónde debe estar y cuándo. Ella también insistió en que Alex tenga un 'equipo de seguridad'. Son cuatro hombres que lo vigilan las 24 horas del día, los 7 días de la semana”, detallaron.

Jennifer y Alex están juntos desde principios de 2017. Ella se ha casado tres veces en el pasado y tiene a los gemelos, Max y Emme, producto de su matrimonio con el salsero Marc Anthony, con quien hoy conserva una gran amistad. Mientras que A-Rod –tal y como se lo conoce al ex deportista- tuvo una relación con Cynthia Scurtis que duró de 2002 a 2008.

A raíz de aquel amor, nacieron sus hijas: Natasha y Ella. Al día siguiente de proponerle matrimonio a JLo, explotó un escándalo de infidelidad de parte del ex deportista: el ex beisbolista José Canseco acusó a Rodríguez de engañar a la intérprete de origen boricua con su ex mujer, Jessica Canseco (46). Por aquel entonces, la cantante salió a defender a su actual pareja y ratificó su amor por él.